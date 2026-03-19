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Ciclo de la Facultad de la UBA
Una “Semana de la Memoria” por duplicado en Sociales
Para sostener la memoria en un aniversario paradigmático, la casa de estudios impulsa una edición ampliada con múltiples actividades.
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19 de marzo de 2026 - 3:10
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El ciclo invita a reflexionar colectivamente sobre el terrorismo de Estado.
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