La actividad total de servicios públicos subió sólo 0,5 por ciento interanual, impulsada por recolección de residuos y transporte de pasajeros, mientras se desplomaron los consumos de agua, luz y gas, tanto residenciales como industriales, en un mes tradicional de mayor demanda a causa del clima frío. La tendencia-ciclo bajó 0,1 por ciento, testigo del enfriamiento de la economía real.

Los datos publicados este martes por el Indec revelan que en los índices de las series originales, de mayo respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una retracción del 6 por ciento y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 15,6 por ciento, lo que permitió compensar el promedio. Por su parte, el transporte de pasajeros también ayudó al número total porque creció 7,9 por ciento. Sin embargo, el transporte de carga, directamente relacionado a la actividad económica, disminuyó 1,3 por ciento.

Por su parte, mostraron una variación negativa los vehículos pasantes pagos por peajes de 0,3 por ciento y el servicio de correo postal de 7,1 por ciento. El sector de telefonía aumentó 1,3 por ciento.

El último Índice de Servicios Públicos (ISSP) estimado por el organismo da cuenta de un panorama dispar pero centralmente a la baja en los rubros regulados.

La provisión de electricidad, gas y agua se contrajo 6 por ciento interanual y 2,5 por ciento mensual: la pobreza energética ya impacta en los números. Desde viviendas que no pueden acceder a la canasta de servicios básicos hasta el retroceso del uso de la capacidad instalada en la industria quedan abarcados por el indicador.