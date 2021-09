Apelando a su profesión de contador, cada fin de año le gusta hacer un balance y evaluar el funcionamiento y los desempeños en cada uno de los ministerios. Por eso “por ahora” no tiene pensado introducir modificaciones en el gabinete provincial. Eso será después de las elecciones generales de noviembre. “Será mucho más cerca de diciembre”, adelantó el gobernador Omar Perotti. “Hay funcionamientos que me gustaría que se vayan adecuando a una nueva etapa, a una necesidad que cuando comenzamos no imaginábamos y ahora hay que transitar alternativas distintas”, explicó en declaraciones periodísticas.