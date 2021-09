La NBA y el sindicato que agrupa a los jugadores (NBPA) acordaron que no será obligatorio que los basquetbolistas que participen en el certamen se vacunen contra el coronavirus, tal como lo había solicitado el gremio, al contrario de los árbitros y la mayoría del personal que trabaje en la liga, que sí deberán hacerlo, señaló confirmó este miércoles la prensa estadounidense.

Para que la medida pueda implementarse, la NBA ratificó un conjunto de protocolos estrictos, que no son definitivos y aún están sujetos a conversaciones con el sindicato, para aquellos jugadores que no estén vacunados. En principio, los jugadores no vacunados deben tener armarios lejos de los compañeros de equipo que sí lo hicieron y deberán comer y viajar alejados del resto del plantel, señaló la cadena ESPN de Estados Unidos.

A finales de agosto, la NBA informó a los equipos que el personal que trabaja a menos de cuatro metros de los jugadores o árbitros durante los partidos debía estar completamente vacunado antes del 1 de octubre. La Liga norteamericana tiene previsto comenzar sus partidos de pretemporada el martes 28 de septiembre, mientras que el inicio de la fase regular está contemplado para el martes 19 de octubre.

Las autoridades sanitarias del país informan que el nivel de contagio y trasmisión de la Covid-19 sigue siendo alto a pesar que ya hay un 76 por ciento de la población que está completamente vacunada.