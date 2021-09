#MeGustaElArte Las artistas plásticas Ornella Pocetti y Amanda Tejo Viviani presentan la muestra de pinturas, cerámicas y esculturas Nunca fui a cazar, los jueves y sábados de 15 a 19 en Fundación El Mirador. Mientras que un relato colectivo y multilingüe por WhatsApp anima el proyecto virtual y pandémico Aquí estoy, de Manuela Méndez, que presenta su segunda edición el 18/9 a las 11.



#DeCatálogo ¡Vengan esos feats! Isla de Caras invitó a Clara Cava, Rosario Ortega, Axel Fiks y la mexicana Vanessa Zamora para Una caricia, su post-romántico segundo disco. La big band Sobra Milonga engordó su tercero, Rumor de orquesta, con un dream-team que incluye a Manuel Moretti, Juanchi Baleirón, Sofía Viola, Hugo Lobo, Las Manos de Filippi y más. El colectivo Frentzmoon contó con Chizzo de La Renga para su segundo disco, Aves espaciales recargadas, con grabaciones rescatadas de psicodelia astral instrumental. Y el solista indie Galean soltó su flash liviano en Pasado mañana, con colaboraciones de Esmeralda Escalante, Juan Mango, Candelaria Zamar y Darío Jalfin.

#JoystickDivision Ya están disponibles el simpático Lost in Random (Zoink Games/EA), que trae aventuras single player definidas por el azar de los dados, con entornos y desafíos mutantes; y también Tales of ARISE, otra aventura con elementos roleros para la franquicia de Bandai Namco. Por otro lado, del 16 al 20/9 hay beta abierta de Call of Duty: Vanguard para usuarios de PlayStation, que están de ligue porque hasta el 22/9 además tienen descuentos en complementos de juegos en la PlayStation Store, como season pass, expansiones, packs y fondos para Assassin's Creed, For Honor, Fortnite, The Crew o The Sims, entre otros. ¿Querés más? EA Sports anunció que recuperó a Boca Juniors para FIFA 22, con licencia oficial, rostros en cancha, La Bombonera como estadio y el club porteño en casi todas las competencias.

#Pantallazos ¿Una de acá? Un pibito con la camiseta del Diego cruza desde Paraguay a la selva misionera en la peli argentina Fidel niño valiente, de Mario Verón, que tendrá funciones en el cine Gaumont el 16/9. ¿Una de afuera? Mubi subió Nuestras derrotas, de Jean-Gabriel Périot, en la que un grupo de estudiantes secundarios recrea las revueltas del Mayo Francés.

#HacelaSimple Hay vida después de tu ex banda, y viene en forma de singles, como el debut solista de Andy, ex República del Paraguay (A deshora) o el nuevo de Joaquino, ex Decosmos (Luz). Además, salieron temas del productor platense Super (Fizz golosina), del cantante políglota Míster Ramírez (De qué vas a vivir, con feat de Sofía Viola), del quinteto new wave Claramente (El poder), del trapero Chapo (Salgo a la calle), del colectivo folk pop Puebla (AM), de los revoltosos juveniles Ryan (Poné un disco), del autoproclamado "indie falopa" Brian Franka (No te alejes de mí (o mejor sí)) y de la banda bonaerense Telepáticos (Pensándote).