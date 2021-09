En tiempos de ebullición por la renuncia a disposición de Alberto Fernández de varios ministros ligados al kirchnerismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner llamó a Martín Guzmán, quien comanda la cartera de Economía, para aclararle que nunca pidió su renuncia, como había dejado trascender varios medios de comunicación durante la tarde del miércoles. Guzmán fue uno de los funcionarios que llegó a Casa Rosada para reunirse con el Presidente.

La información fue trascendida por fuentes kirchneristas. Es que en el mediodía del miércoles, luego de que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, dejara su renuncia a disposición del jefe de Estado tras la derrota en las PASO, en varios medios surgió la versión que era una estrategia para pedir la renuncia del ministro de Economía. Ante esa versión, la vicepresidenta llamó a Guzmán para aclararle que nunca pidió su renuncia.



Por lo pronto, Guzmán forma parte de los once funcionarios del Gabinete nacional que no renunciaron y se encuentran en Balcarce 50 junto al presidente Alberto Fernández. Si bien hasta ahora no hubo trascendidos, algunos ministros ya salieron a respladar al mandatario. "Todo mi apoyo a Alberto Fernández, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad", escribió en Twitter la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic.

Renuncias

El llamado de Cristina Kirchner a Martín Guzmán y la cumbre de Casa Rosada adquiere trascendencia luego de que funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos varios ministros, pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández las renuncias a sus cargos, luego de la derrota que sufrió el Frente de Todos (FdT) el último domingo 12 de septiembre en las elecciones primarias legislativas.

Además de De Pedro, quedaron a disposición del Presidente el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; el de Justicia, Martín Soria; el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la directora del PAMI, Luana Volnovich; la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.