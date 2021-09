Como una consecuencia más provocada por la pandemia de coronavirus, pero también producto de los tiempos que corren, signados por la apatía política reinante que preocupa a todo el arco político opositor y oficialista, las pasadas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, arrojaron un nivel de ausentismo aún mayor que en las provinciales.

Con el recuento definitivo en mano, en esta última ocasión, no se llegó ni siquiera al 60% del padrón electoral, que en Salta es de 1.053.373 personas habilitadas, y se quedó en apenas el 58,38% de presentismo, cuando históricamente siempre superó el 70%, tanto en elecciones provinciales como nacionales. Si a eso se le suman los votos en blanco (28.860), y los nulos (33.363), que representaron casi el 10% de los votos, las conclusiones pueden ser aún más preocupantes.

Pero de los 23 departamentos, el de Rivadavia fue el que más llamó la atención, allí solo el 34,62% (9.791) de los habilitados fue a emitir su voto, de un total de 28.281 inscriptos para hacerlo. Es decir que menos de 4 de cada 10 personas se acercó a una escuela a cumplir con su deber cívico.

El diputado por ese departamento Ramón “Rana” Villa recordó que en las provinciales también fue muy bajo el número, que alcanzó apenas el 49%, y atribuyó el bajo porcentaje fundamentalmente al miedo que tienen aún muchos pobladores a contagiarse del virus SARS-CoV-2. “Principalmente los criollos”, subrayó el legislador, y lo sostuvo sobre la base de que son los que viven más alejados de los poblados y no viven en comunidad, por lo que decidieron no salir, “menos en esta instancia que eran PASO que todavía no definen mucho”, agregó.

Reconoció que tampoco se puede dejar de lado que son elecciones de medio término y que los precandidatos no transmitían lo necesario para realizar el esfuerzo de movilizarse kilómetros y kilómetros para votar. Y por último, con respecto a las elecciones provinciales de agosto, subrayó que en el departamento que representa “la gente está harta del voto electrónico, lo odia y le teme, por eso no quieren saber nada con ir a votar”.

En Rivadavia, y como de costumbre, triunfó por amplio margen el Frente de Todos, llegando a los 7.124 votos entre sus dos listas. Segundo y lejos quedó Juntos por el Cambio, con 1.060 votos. El tercero fue Felicidad, con 411. Quizá empujado por la precandidata suplente, la mujer wichí Octorina Zamora. Unidos por Salta y el SI-PRS quedaron muy lejos con menos de 300 sufragios a su favor. Los votos en blanco fueron 253 y los nulos, 189.

Anta fue otro de los departamentos en los que acudió muy poca gente a elegir a sus candidatos para las generales del 14 de noviembre. Solo el 45% de un padrón que supera las 50.000 personas fue a votar. Allí también dominó el Frente de Todos, con 10.468 votos, seguido por Juntos por el Cambio (6.712), y en ese departamento la alianza Si-PRS superó a la de Unidos por Salta de Guillermo Durand Cornejo por casi 300 sufragios (1355 contra 1098). Los votos en blanco fueron 996 y los nulos, 728.

Lo siguió el segundo departamento más poblado de Salta, San Martín, en donde fue a emitir su sufragio poco más del 46% del padrón, casi 63.000 votantes de los 135.536 habilitados. Ese departamento también fue favorable para el FdT, que casi duplicó a JxC+, llegando a los 26.238 votos contra los 14.817 del frente opositor. Allí, los votos nulos superaron a los blancos (2.840 a 2.245).

Orán apenas superó el 53% de presentismo en las urnas, 62.587 personas de las 118.046 inscriptas. En ese departamento triunfó por muy poco el Frente de Todos llegando a los 19.479 votos contra los 19.400 de JxC+. Unidos por Salta obtuvo 8.740 y el partido de los Biella junto a los renovadores (SI-PRS), 3.519. Aquí los nulos también superaron a los sufragios en blanco 2.957 contra 2.203.

Iruya, con el 47,25% del padrón, y Santa Victoria, con menos del 45%, fueron otros de los departamentos con bajísima asistencia. En el sur, Rosario de la Frontera apenas logró superar la barrera del 50% y el FdT superó por 1.600 votos a JxC+. Mientras que los departamentos del Valle de Lerma fueron los que más votantes tuvieron superando en casi todos los casos el 60%.

Chicoana fue el departamento con mayor presentismo, llegando al 69% de un padrón de 18.715 votantes y en donde se impuso Juntos por el Cambio con 4.756 votos contra el FdT, que alcanzó los 3.575. Lo siguió Salta Capital, con el 65,40% de los ciudadanos habilitados que se acercaron a votar. Y Cerrillos, con el 65,27%.

Los ciudadanos que no hayan emitido su voto deberán justificarlo con la documentación que acredite el motivo de la falta en la Secretaría Electoral correspondiente a su distrito, la Cámara Nacional Electoral, o ingresar a https://infractores.padron.gov.ar/.