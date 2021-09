Boca quiere volver al triunfo con suplentes

Boca, que mejoró su juego y resultados con Sebastián Battaglia como entrenador, visitará este sábado a Atlético Tucumán por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con la misión de retomar la senda del triunfo tras haber empatado como local ante Defensa y Justicia el martes pasado. El encuentro se jugará a partir de las 20.15 en el estadio José Fierro, de Atlético Tucumán, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal Fox Sports Premium.



Boca elevó su producción futbolística y esa mejoría se reflejó en los resultados con la llegada de Battaglia en reemplazo de Miguel Ángel Russo, pero con 15 puntos todavía está lejos de los punteros Talleres de Córdoba y Lanús, ambos con 23, y también del lote de equipos que los persiguen.

El ciclo Battaglia, con tres triunfos y dos empates, el último como local en "La Bombonera" con Defensa y Justicia (0-0) asumirá un compromiso de riesgo en Tucumán ante un equipo irregular como Atlético, que también tiene 15 puntos y alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes. De todas maneras, el técnico mira de reojo el partido en Tucumán y piensa también en el del miércoles próximo por los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Patronato, en Santiago del Estero, ya que ese torneo puede darle la clasificación directa a la Libertadores de 2022. Por esa razón el entrenador preservará a algunas figuras para la Copa Argentina, además de que no podrá contar con otros como el lateral derecho Marcelo Weigandt, desgarrado.

En ese contexto, no estarán desde el inicio en Tucumán los centrales Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, el lateral izquierdo Agustín Sandez, ni la dupla ofensiva que venían conformado Luis Vázquez y Norberto Briasco, cada vez más consolidada, entre otras posibles bajas. Por el contrario, nombres como Carlos Zambrano, Nicolás Orsini, Edwin Cardona o Cristian Pavón tendrán su oportunidad como titulares. Lo cierto es que Boca, aún con varios cambios, presentará en Tucumán una formación competitiva que irá en busca de tres puntos en una cancha siempre complicada.

En cuanto a los tucumanos, el entrenador Omar De Felippe no quedó conforme con lo expuesto en la derrota de la fecha anterior ante Central Córdoba (2-0) en Santiago del Estero, y analiza dos modificaciones con posibilidades de una tercera. Los que ingresarán seguro son Jonathan Cabral por Marcelo Ortíz en la defensa y Cristian Erbes por Abel Bustos en el mediocampo, mientras que está disponible el mediocampista ofensivo Leonardo Heredia tras haberse repuesto de una lesión, aunque sin demasiado ritmo futbolístico iría al banco de suplentes. Atlético intentará sorprender a Boca con la velocidad de Augusto Lotti y las llegadas por sorpresa de Ramiro Carrera, aunque deberá prestarle atención a su defensa, el punto más flojo del equipo.

Racing busca cortar la racha ante el puntero

Racing, que acumula cuatro empates consecutivos y debe triunfar para colocarse cerca de la punta, tendrá este sábado la exigente visita de Talleres, uno de los punteros junto a Lanús y que atraviesa serie de ocho encuentro invicto. El partido se jugará a partir de las 18 en Avellaneda, con el arbitraje de Patricio Loustau.

Racing no convence, gana poco, pierde menos y ya sea con el anterior entrenador José Antonio Pizzi o con el actual Claudio Úbeda, siempre deja la sensación amarga de un equipo que no juega bien y que se la hace sumamente complicado llegar al gol o generar situaciones en el arco adversario.

El equipo de Úbeda no genera juego, no cuenta con asociaciones, abusa de los pases sin profundidad, lateraliza, no conoce lo que es un cambio de ritmo y posee dos delanteros como Enzo Copetti y Javier Correa que, más allá de estar mal abastecidos, no concretan situaciones.

Dos cosas funcionan bien en este desabrido Racing, que apenas perdió un cotejo (nada menos que el clásico ante Independiente), pero solo ganó cuatro, el arquero Gabriel Arias, uno de los mejores del certamen, y su defensa liderada por la zaga Leonardo Sigali y Nery Dominguez. Esos tres valores son los que justifican apenas dos goles en contra en 10 partidos.

Racing suma cuatro empates seguidos, que lo han relegado al sexto puesto, ocho partidos sin derrotas en el Cilindro, pero las victorias escasean y esa falencia lo está dejando fuera de la Copa Libertadores 2022 ya que ocupa el octavo lugar en la tabla general.

Este Racing deberá buscar el triunfo ante un Talleres tonificado, con ocho partidos sin derrotas, producto de una serie de seis triunfos y dos empates dirigido por Alexander "Cacique" Medina. Para el conjunto cordobés esta visita al Cilindro es una prueba de fuego para saber realmente cuales son sus ambiciones y si las armas que posee le pueden servir para concretarlas. Media provincia está ilusionada con esta gran campaña y el sueño de un campeonato va tomando forma en la mente de sus hinchas.

Un buen arquero como Guido Herrera, la firmeza de Nanuel Tenaglia en la zaga, el recuperado Héctor Fértoli (jugador de Racing a préstamo en Talleres), el "picante" colombiano Diego Valoyes y en la ofensiva puede apelar a la potencia de Mateo Retegui (cuyo pase es de Boca y está a préstamo) o la rapidez del uruguayo Michael Santos, quien llegó tras un paso por España y Dinamarca.

Vélez pretende subir ante Aldosivi

En busca de acentuar su levantada en las últimas jornadas, Vélez recibirá este sábado a Aldosivi de Mar del Plata, que llega tras cuatro derrotas consecutivas después de un gran inicio. El compromiso se llevará a cabo en el estadio José Amalfitani desde las 15.45, con el arbitraje de Andrés Merlos.

Vélez, que posee uno de los mejores planteles de la LPF, mira con atención dos tablas: la del actual certamen, que lo ubica 11mo. a nueve unidades de los punteros Talleres de Córdoba y Lanús, y la general y clasificatoria para las copas internacionales, en la que es puntero con 45 puntos, gracias a la gran campaña que realizó en la Copa de la LPF.

La diferencia que separa al equipo de Mauricio Pellegrino de la cima no es mucha, aunque son demasiados los equipos que están en el medio y eso le hace difícil al equipo de Liniers meterse de lleno en la lucha por el título.

Del otro lado, Aldosivi, con la dirección técnica de Fernando Gago, atraviesa una crisis con cuatro reveses consecutivos y solo un triunfo en las pasadas seis fechas. La goleada de 1-4 sufrida como local ante Godoy Cruz fue muy dura y los hinchas, pese a que no pueden concurrir al estadio, están muy insatisfechos con esta actualidad, que para colmo se vio potenciada por un grupo de inadaptados que agredió luego del encuentro a los futbolistas apedreando el micro con el que salieron del estadio.

En Aldosivi siguen apostando a Gago, por su estilo de juego, ofensivo y con buen trato de balón, con generación de juego, pero el equipo marplatense hoy tiene el peor promedio y en la temporada 2022 si no mejora es un gran candidato al descenso.

Godoy Cruz y el efecto Bielsa ante Sarmiento

Godoy Cruz intentará este sábado prolongar el esplendoroso inicio del ciclo técnico de Diego Flores, excolaborador de Marcelo Bielsa, cuando reciba a Sarmiento de Junín en Mendoza. El partido se jugará desde las 13:30 en el estadio Feliciano Gambarte con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de TNT Sports.

Tras la salida del "Gallego" Sebastián Méndez, Godoy Cruz sorprendió con la contratación de Flores, un cordobés de 40 años que trabajó junto al "Loco" Bielsa en Lille de Francia y en Leeds United hasta la anterior temporada del fútbol europeo.

Flores ganó visibilidad en el club británico porque solía acompañar al prestigioso entrenador rosarino a las conferencias de prensa debido a su buen manejo del inglés y recibió de parte del "Tomba" la primera chance para desempeñarse como DT principal de un equipo de Primera División.

En sus dos primeros partidos, Godoy Cruz hizo un notorio cambio en cuanto a la propuesta de juego, con rasgos ofensivos propios de la filosofía Bielsa, y consiguió dos goleadas sorprendentes: 4-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y 4-1 sobre Aldosivi de Mar del Plata. Con esos seis puntos, el equipo mendocino se despegó del fondo de la tabla de promedios, algo que buscará continuar este sábado ante un rival que ocupa el penúltimo puesto en esa clasificación. Sin lesionados ni suspendidos, Flores tiene previsto repetir la formación en busca de un tercer triunfo seguido.

Sarmiento, en tanto, acumula cuatro fechas sin ganar y todavía no pudo hacerlo como visitante en la presente temporada. Fuera de Junín sumó dos empates y sufrió tres derrotas.