River llega en plena remontada -invicto hace seis fechas y con su plantel nutrido otra vez- y enfrente lo espera Arsenal, ni más ni menos que quien ocupa el último peldaño de este torneo de la Liga Profesional de Fútbol, en el plato fuerte de la jornada de domingo por la fecha 12.

Más allá de la acción en el Monumental, con el deseo de los conducidos por Marcelo Gallardo de afianzar su andar ascendente, el día tendrá también los cruces Patronato-Estudiantes, Colón-Central Córdoba, Platense-Argentinos y Huracán-Independiente entre sus ofertas del fútbol masculino de Primera División, en un certamen que va adquiriendo mayor atractivo a medida que avanza la competencia.

River quiere seguir despegando

El equipo de Gallardo será protagonista del duelo más atractivo de la jornada (a las 20.15, con televisación por parte de Fox Sports), justamente, porque su propio recorrido en el torneo ha despertado mejores sensaciones. El tiempo cura las heridas que le provocó a River quedar fuera de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y las cicatrizó en base a buenos resultados, no siempre como resultante del buen juego, en la Liga. Hoy se acercó a la punta y se proyecta como uno de los candidatos al título.

River suma seis fechas sin derrotas, con cuatro triunfos y dos empates. En la fecha pasada venció en Rosario a Newell's por 4-1 y, aunque en varios pasajes del partido no la pasó bien, el elenco millonario goleó en gran parte por el superlativo desempeño de Álvarez. El equipo de Gallardo es conocedor del potencial de Lanús (al que ya venció 3-0 de visita) y Talleres, y sabe que no queda mucho margen para errores ni espacio para una racha negativa.



Arsenal, que carga con ocho partidos sin ganar, asoma como un rival accesible para este River, ya sin Sergio Rondina como entrenador, reemplazado hace cinco fechas por Israel Damonte. Desde la llegada del nuevo DT, el equipo de Sarandí sufrió dos derrotas y tres empates y no logró marcar goles, sumando ahora 464 minutos de ineficacia desde el gol de Braian Farioli ante Platense en la derrota 2-1. Pensando en el promedio y en los descensos de la próxima temporada, Arsenal no vive una realidad angustiante ya que supera a ocho equipos en la tabla de promedios, pero los "ahorros" se consumen y de no comenzar a sumar en 2022 podría sufrir.

El Rojo busca seguir prendido

El otro juego que concentrará miradas el domingo será el cruce entre Independiente, uno de los animadores en las alturas del torneo, y Huracán, que se enfrentarán en el Palacio Ducó desde las 18, con transmisión de Fox Sports Premium. El Rojo suma 19 unidades y está prendido en la lucha, por lo que un triunfo lo mantendrá expectante en la ilusión de volver a ser campeón tras casi 20 años en el fútbol local.

La realidad es diferente en Huracán, que si bien solamente perdió dos veces en el campeonato -una de ellas como local-, cuenta con 13 puntos y está en la zona baja de los promedios junto con Sarmiento de Junín, Aldosivi y Platense. En el "Globo" se mantendrían los mismos nombres que visitaron a Sarmiento el lunes pasado y se llevaron un empate sin goles, pero con un rendimiento prometedor.



Un clásico en Vicente López

Platense y Argentinos Juniors, un clásico de Primera División en el siglo XX, se reencontrarán después de 23 años en Vicente López, en otro de los partidos que invitan a disfrutar de la duodécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 15.45, con transmisión de TNT Sports, el Calamar y el Bicho reeditarán un cruce tradicional de los torneos de liga de AFA que pasó al recuerdo por el descenso del primero en 1999.

Platense volvió a la máxima categoría este año y en su primer partido, válido por la Copa LPF, se dio el gusto de vencer a Argentinos (1-0) en La Paternal, lo que ratificó su predominio en el historial. En 77 partidos disputados por liga, tres de ellos correspondientes al amateurismo, el "Marrón" se impuso 27 veces contra 20 de Argentinos y 30 empates. La última vez en Vicente López fue con victoria para el local 1-0, con un cabezazo de Pablo Erbín, el 15 de noviembre de 1998.



En el actual torneo, Argentinos se ubica exactamente la mitad de la clasificación (14 unidades) y Platense en el 24º lugar (con 10), misma posición que ocupa en la tabla de los promedios. Los dirigidos por Milito arrastran cuatro partidos sin victorias y llegan de empatar como local con Patronato de Paraná (1-1), un partido en el que sufrieron la baja de su arquero Lucas Chaves por una fractura de tobillo derecho de la que fue operado este sábado con éxito. En su lugar jugará Federico Lanzillota.



Estudiantes no quiere bajar

Estudiantes, que arribó a esta fecha en el cuarto escalón de posiciones haciendo una muy buena campaña y con muchas posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2022, visitará a Patronato a las 13.30 en un encuentro que televisará Fox Sports Premium. El equipo entrerriano, por su parte, arriba a su desafío en un contexto de preocupación: son cuatro las fechas sin ganar del equipo que dirige Iván Delfino y el promedio para el descenso, que volverá a tomar significativa importancia en la próxima temporada, bajó a 1,202 superando solo a Huracán, Platense, Sarmiento y Aldosivi.

Más tarde, Colón de Santa Fe, último campeón del fútbol argentino, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero con la intención de cortar una racha de cinco fechas sin ganar por la Liga Profesional de Fútbol. El partido en el Cementerio de los Elefantes se jugará desde las 15.45 y podrá verse por la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.