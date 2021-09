Comenzaron la semana de la victoria ventilando aún las internas que arrastraban de las PASO. Pero las discusiones de Juntos por el Cambio rápidamente fueron opacadas por las del Gobierno. Entre tweets de Alberto Fernández y cartas de Cristina Fernández de Kirchner, los dirigentes del PRO y de la UCR optaron por bajar un cambio de sus propias internas, si bien no terminaron de acordar una estrategia común ante la situación del gabinete nacional. Pasada la semana, en la cúpula de Juntos por el Cambio está la idea de sacar una foto con todos los candidatos nacionales, para mostrar unidad ante las discusiones del oficialismo. La iniciativa la regentea la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y podría hacerse el martes que viene, si se termina de acordar la participación de todos los involucrados.



El primer día después del resultado electoral de las PASO, favorable para Juntos por el Cambio en la mayoría de las provincias, fue extraño. Más que festejos, hubo más internas. Por caso, Facundo Manes salió a aclararle al PRO que sin él no hubiera sido posible el triunfo en provincia de Buenos Aires:" Solo con Diego Santilli no se ganaban las elecciones. Si pasaba lo que quería Larreta no se le ganaba al kirchnerismo". El radical remarcó que "no existe más" una dinámica con el PRO al frente "y es bueno que no exista más". Luego comenzó una puja por los votos obtenidos y los lugares para sus candidatos.



Desde Córdoba, Luis Juez trajo otro frente de conflicto tras ganarle al candidato de Mauricio Macri, Gustavo Sántos. No solo le facturó al expresidente que haya intentando imponer una fórmula en esa provincia, sino que reclamó un cambio en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio porque "no hay ni un integrante del interior" sentado en la mesa. ¿Qué pensarán el cordobés Mario Negri, el mendocino Alfredo Cornejo, el jujeño Gerardo Morales, entre otros?



Y en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri recordó que no tiene pensado bajarse de su proyecto de ser gobernador. De hecho, no pareció amilanarse con el resultado de Santilli: "Nadie puede hacerse dueño de esta victoria", afirmó.



La tormenta



Era un clima raro, considerando la cantidad de provincias en las que ganaron y las perspectivas de hacer una buena elección en noviembre. Pero todo eso fue tapado cuando llegó el frente de tormenta de la discusión de los Fernández. El resto de la semana estuvo copada por las discusiones del cambio de gabinete, del rumbo económico y de la conducción del Gobierno. Mientras todo eso ocurría, Manes acordó bajar las tensiones con Santilli (por ahora).



Durante toda la semana, es verdad, Juntos por el Cambio no logró consensuar una única posición sobre lo que estaba ocurriendo con el Gobierno. Hubo un intento de que, desde el Congreso, saliera un comunicado conjunto. Pero rápidamente en la reunión en el despacho de Negri quedó claro que tenían posiciones muy distintas o incluso contradictorias sobre qué había que decir. Finalmente, no hubo comunicado y cada sector salió a decir algo distinto.



Por ejemplo, Elisa Carrió --que consideraba que había que hacer un gesto institucional de respaldo a la investidura del presidente-- salió a acusar a Cristina Fernández de Kirchner de intentar un golpe de Estado. No tuvo acompañamiento de sus otros socios en esa posición ni en su denuncia.



En tanto, desde el PRO hicieron todo el silencio que pudieron. La posición fue: "No hay que meterse, de esto se tiene que ocupar el Gobierno. No es nuestra interna". Hubo pocos pronunciamientos de sus principales figuras. María Eugenia Vidal, por ejemplo, solo dijo que "la situación es compleja como para sumarle una crisis política e institucional".



Su compañero de lista, Martín Tetaz, luego de pelearse con el gobernador de Jujuy para no respaldar al presidente ni hacer un gesto institucional, se dedicó a mandar memes: lo opuesto a la solemnidad de Vidal.



Los radicales salieron a decir que no había que "jugar a la interna" y se desentendieron del tema. El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, no pudo evitar comentar la carta de la vicepresidenta: "Leí la carta de @CFKArgentina y no puedo estar más que asombrado. Su prosa sigue intacta de relato, siempre culpando al otro. La vicepresidenta no actúa “sinceramente” sino justificándose. Es hora que se haga cargo de su decisión y lleve tranquilidad a los argentinos".

Más allá de los distintos discursos, quedó claro que la interna oficialista le quitó las luces de encima a los dirigentes de Juntos por el Cambio, tanto para mostrar sus internas como para darles su lugar como ganadores. Por eso, se piensa en algun acto que escenifique la unidad de la oposición.

Foto de la unidad



La idea viene de la conducción de Juntos por el Cambio. La propusieron Cornejo y Bullrich, aunque sería esta última la que está más activa en la organización. La propuesta es hacer esta semana un acto que muestre juntos a los candidatos y candidatas de Juntos por el Cambio de todo el país, así como a su mesa de conducción. Una señal de unidad, para contrastar con las rencillas del Gobierno.



El acto, no obstante, no está aún confirmado. Sería el martes, pero deben lograr el visto bueno de todos los involucrados. La idea es que estén ambos candidatos de la provincia de Buenos Aires, Santilli y Manes, así como los porteños: Vidal, Tetaz, y Ricardo López Murphy. Esperan convencer a Luis Juez para que asista por Córdoba y a Carolina Losada, por Santa Fe, y la lista sigue.

Además, mostraría nuevamente juntos a los integrantes de la mesa nacional (que probablemente se vean un día antes): Larreta, Macri, Morales, Martín Lousteau y los dirigentes que responden a Elisa Carrió. La foto, esperan, plantee un mensaje nacional y le de impulso a la campaña opositora hacia noviembre.