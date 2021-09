La sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) volvió a reunir a las jefas y jefes de Estado de la región con México como país anfitrión del encuentro. La cumbre fue inaugurada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que planteó la importancia de organismos como la Celac para consolidar las relaciones entre los países de la región. Los participantes aprobaron de forma unánime la adopción de las medidas propuestas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para atender la actual emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.



Cumbre VI

El mandatario mexicano, anfitrión de la cumbre y presidente pro tempore de la Celac, reunió a líderes de 31 países en la ciudad de México. "La Celac puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países y alcanzar el ideal de una integración económica, con Estados Unidos y Canadá y en un marco de respeto a nuestras soberanías", indicó López Obrador. Argentina estuvo representada por el subsecretario de Asuntos de América Latina, Juan Carlos Valle Raleigh.



Debates



Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desafió al mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez a organizar un debate regional para discutir la democracia tras la negativa de Abdo Benítez en reconocer al gobierno de Caracas en el marco de la cumbre de la Celac. "Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos, y yo le digo al presidente de Paraguay: ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Estamos listos para darlo, ponga usted el lugar", afirmó el mandatario venezolano.



En su intervención, Abdo Benítez había señalado que la participación de Paraguay en el encuentro no implicaba necesariamente un reconocimiento al Ejecutivo de Venezuela. "Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa el reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente", declaró.

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, se sumó a las críticas de su homólogo paraguayo al manifestar su preocupación por la situación de Venezuela. "Nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", afirmó el presidente de Uruguay.

En este sentido, el presidente venezolano extendió su invitación a Lacalle Pou y AMLO, y propuso convocar un debate regional sobre "democracia, libertades, resistencia, revolución, o de lo que haya que debatir, de neoliberalismo”. "De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, en privado, como ustedes quieran", puntualizó. "Con respeto, sin exclusiones", añadió Nicolás Maduro que también llamó a la unidad de la región para cumplir el sueño de los próceres latinoamericanos que hace más de 200 años lucharon por la independencia y la integración.

La ausencia de Brasil fue criticada tras la decisión del mandatario brasileño de retirarse del organismo latinoamericano. "Muy lamentable que el presidente Jair Bolsonaro, en una visión negacionista y divisionista, haya retirado a Brasil de esta comunidad que tanto necesita a Brasil", lamentó.



Más Celac menos OEA

Mientras que el presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó al fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) y señaló que organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) resultó “obsoleta e ineficaz” para los fines que fue creada. “La OEA en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democrática actúa en contra de los principios de la democracia. Su creciente injerencia en los asuntos de los Estados no contribuye a la solución pacífica de controversias, sino que las genera", afirmó Arce. "No responde a las necesidades de nuestros Estados ni a los principios del multilateralismo. Ante ello es clara la necesidad de fortalecer la Celac”, remarcó.

Pandemia



La pandemia de covid-19 fue uno de los temas principales de la cumbre en la ciudad de México. En esta línea, Arce reiteró la importancia de que las vacunas contra el coronavirus lleguen a todas las personas y subrayó la necesidad de liberar las patentes para extender la producción de vacunas a más lugares. "Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos a la inmunización en tiempo oportuno y la pandemia terminará por llevarse más vidas, colapsar nuestras economías y trastocar nuestra sociedad y el ámbito político", advirtió.

En la cumbre los países integrantes de la Celac aprobaron de manera unánime la adopción de las medidas propuestas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el Plan de Autosuficiencia Sanitaria para la región desarrollado por el organismo. El plan fue presentado por la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena. Entre los objetivos señalados está garantizar en un corto plazo un acceso igualitario a las vacunas conta la covid-19, ante la falta de inmunizantes en los países de la región. "La motivación principal del plan es el desigual acceso a la vacunación", señaló. Bárcena además presentó un documento en el que detalla las capacidades de los países en la lucha contra la covid-19 así como un detallado análisis de la industria farmacéutica.



“Si bien hay países que tienen capacidades para producir vacunas, hay otros que tienen capacidades para producir insumos y hay otros países que son hubs (centros) muy importantes en la distribución”, afirmó Bárcenas que también destacó a Cuba que “ya tiene un gran desarrollo de vacunas para SARS ya casi tiene seis vacunas”.

En el documento presentado por la ejecutiva de la CEPAL también está prevista la creación de un mecanismo de compra de vacunas y medicamentos que sea transparente y regional. "Somos un mercado de 650 millones de personas, podemos generar un mercado interno, producción local y cadenas regionales", apuntó. "Hemos identificado acciones inmediatas a realizar en tres ámbitos: coordinación entre entidades reguladoras nacionales, mecanismos regionales de compra para tener acceso universal a la vacunas y la implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos", añadió.



Acuerdos



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, finalizó la cumbre destacando los 44 acuerdos logrados en el encuentro regional, incluyendo el apoyo a la Argentina en la causa Malvinas. Entre los acuerdos, dijo Ebrard, está la creación de un Fondo Integrado para hacer frente a los efectos del cambio climático para el cual han recaudado entre los países de la región 15 millones de dólares. Además del apoyo de vacunas para Latinoamérica "para que nunca más tengamos una situación como la que pasamos en 2020 y 2021" donde señaló que muchos dirigentes deambularon en búsqueda de vacunas.