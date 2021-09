Hace algunos días, circuló en las redes un video con imágenes a color del tigre de Tasmania, espécimen extinto hacia 1936 pero que de tanto en tanto alguien asegura haberlo visto con vida. Y: The Last Man (Star+) parte de una premisa similar pero mucho más dramática. La ficción transcurre en un futuro cercano en el que la civilización ha quedado diezmada por el exterminio masivo de todos los mamíferos portadores del cromosoma Y, con excepción de Yorick (Ben Schnetzer) y su mascota. Este androcidio a escala planetaria, y escenario postapocalítico, encuentra a las mujeres de cara al desafío de mantener viva a la humanidad. En la plataforma de streaming ya están alojados los primeros cuatro episodios de la entrega y cada lunes habrá un nuevo capítulo hasta completar la decena que completa la primera temporada.



Y: The Last Man cuenta con solo dos machos: un mago errante y un mono capuchino que tiene como compañía. Así es el varón cisgénero que ha sobrevivido a la devastación de medio planeta. Un dato más sobre la estirpe de Yorick. Sus padres decidieron llamarlo así en homenaje a un bufón del universo de Shakespeare. Queda en claro que su personaje central no es un héroe modélico, menos un antihéroe, se trata, sin más, de veinteañero atravesando una circunstancia. Ni siquiera sabe porqué no ha perecido como los de su tipo. El joven -antes del día del cataclismo- dependía de la ayuda de su familia y llevaba una relación tirante con su progenitora, la congresista Jennifer Brown (Diane Lane). Justamente esta dama será la “sobreviviente designada” responsable de llevar adelante la reconstrucción de su país. La mujer se da cuenta del problema de que el único superviviente sea su hijo y por eso decide ponerlo bajo custodia de la agente 355 (Ashley Romans) con la que el protagonista recorrerá la tierra devastada.

Yorick podría tener la respuesta sobre lo que pasó, dar esperanza sobre un futuro, deidad viva para algunas y trofeo de guerra de diversos bandos. En ese sentido, el escenario de hecatombe que presenta la propuesta está más cerca de Niños del hombre (Alfonso Cuarón; 2006) que de Soy leyenda (Francis Lawrence; 2007). Una de las claves pasa por la travesía del protagonista aunque hay otro cauce argumental igual de relevante: cómo harán las mujeres para reconstruir la sociedad. Básicamente hay dos bandos irreconciliables, el que representa Brown y un grupo de republicanas conspiparanoicas. Y: The Last Man, entonces, va mucho más allá de lo que esconde su título. De hecho, tal como aclaró su showrunner -Eliza Clark- los hombres trans presentes aquí rompen con el binarismo y la postura genetista tradicional.

La serie es una transposición del exitoso comic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra editada a comienzos de siglo. El objetivo de sus responsables es doble. Por un lado, entra en la genealogía televisiva de The Walking Dead. Por otro, busca que la historieta dialogue con nuestro tiempo. El movimiento de ultra derecha, los antivacunas y la cultura de la cancelación aparecen mencionados de manera explícita en la historia. Y, claro está, el rol que le cabría a un feminismo en un contexto distópico. “Realmente creo que el programa es un conjunto. Nunca quise hacer algo que redujera a la gente de una manera tan específica. El programa no trata sobre cómo los hombres y las mujeres son diferentes. Se trata de personas, naturaleza y diversidad de género. Yorick es importante, pero no es el personaje principal. Él es el motor de la historia”, sentenció Clark.





Programados

* Krysten Ritter quiere volver a encarnar a Jessica Jones. La actriz le dio vida a la áspera superheroina dejó en claro su deseo de retornar al universo marvelita. “La pasé increíble interpretándola y la amo muchísimo. Estoy muy orgullosa del personaje", dijo en entrevista con Screen Rant. La serie fue parte de la incursión de la casa de cómics en Netflix junto a Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y The Defenders entre 2015 y 2019. “No solo por su rol intimidante, sino por la resonancia que tuvo con la gente. Estoy tan agradecida con lo que pasó que si hubiera una oportunidad iría en un toque a ponerme sus botas", recalcó. ¿La escucharán en el multiverso?

* Tras varias idas y vueltas, Entre hombres finalmente tendrá su estreno el 26 de septiembre por HBO Max. Se trata de una adaptación de la novela de Germán Maggiori publicada en el 2001. Obra de culto por su relato del submundo del hampa durante los últimos años menemistas. Del elenco forman parte Gabriel Goity, Diego Velázquez, Nicolás Furtado y Diego Cremonesi, entre otros. Un team testosterona para llevar a al plano audiovisual este “safari por el infierno”, según sintetizó Maggiori. Sus cuatro episodios fueron dirigidos por Pablo Fendrik.

* ¿El próximo estreno de Netflix? Un evento global para el próximo sábado 25 de septiembre. Tudum reunirá en un escenario virtual a estrellas de más de 70 series. Habrá avances e imágenes exclusivas de lo que vendrá en la N roja (Stranger Things, Ozark, Bridgerton, The Witcher, La casa de papel y Cobra Kai, entre otras). La transmisión será en los canales de YouTube de Netflix de todo el mundo a partir de las 10 AM (hora de Argentina). Ya se pueden ver algunas novedades en Tudum.com

El personaje

Hope Haddon de Sex Education (Jemima Kirke). Hay una nueva directora en la secundaria Moordale. La consultoría sexual impartida por Otis y Maeve se esparció como una epidemia de clamidia, por lo que la mujer buscará imponer un nuevo código en el instituto. Perspicaz, retrograda y muy compradora. ¿Sus primeras medidas? Uniformes y eliminar esculturas de penes.