Luis Scola no anunció su retiro del básquetbol, pero ya tiene una nueva función: el Varese, el último club que lo tuvo en sus filas en la Liga italiana, anunció este lunes que el ex capitán de la Selección Argentina será su nuevo administrador delegado, por lo que seguirá ligado a la institución y, al menos por el momento, no continuará su carrera como jugador.





"Con orgullo Varese Basketball anuncia un nuevo integrante de la Junta Directiva: se trata de Luis Scola, quien ocupará el cargo de CEO del club rojiblanco. Esta incorporación embellece y consolida aún más el tejido de gestión de la empresa y tiene como objetivo que sus estrategias operativas para el futuro próximo sean cada vez más sólidas", publicó el club italiano en su página web, para anunciar la nueva función de Scola, que el miércoles asumirá sus funciones y brindará una rueda de prensa.



De esta manera, se infiere que el ala pivot de 41 años no continuará su carrera como jugador, después de que anunciara su retiro de la Selección tras la participación del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Scola había regresado el domingo a las instalaciones del Varese, cuando recibió un emotivo homenaje por parte del club, del que incluso también participaron los ex futbolistas del Inter Esteban Cambiasso y Javier Zanetti.