El Travel Sale 2025 comenzará oficialmente este lunes 25 y durará hasta el 31 de agosto, ofreciendo rebajas de hasta el 60% en servicios turísticos, junto con planes de cuotas bancarias, con y sin interés, a través de tarjetas de crédito. La propuesta busca impulsar el turismo interno, con un fuerte foco en la promoción de destinos nacionales y experiencias para todos los bolsillos.

Desde la organización confirmaron que Aerolíneas Argentinas participará con un beneficio central: cuotas sin interés disponibles exclusivamente en agencias de viajes, lo que se convierte en un incentivo clave para quienes planeen recorrer el país.

Estas jornadas de ofertas llegan en un escenario complejo: la caída en las reservas, la inflación persistente, el encarecimiento del transporte y la hotelería han golpeado de lleno al sector turístico.

En esta edición, el evento contará con paquetes especiales, congelamiento de precios, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos y upgrades. También habrá promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y la posibilidad de que el segundo pasajero viaje con un 50% de descuento.

Además, se habilitarán códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale, que solo estarán disponibles durante la semana de vigencia del evento. Según Andrés Deyá, presidente de FAEVYT, “Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector y una herramienta clave para que más argentinos elijan descubrir destinos con beneficios únicos”.

Una acción consolidada en el calendario turístico

El Travel Sale ya es considerado un clásico en la agenda de la industria turística argentina y representa una oportunidad estratégica para planificar vacaciones con precios diferenciales. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Perú, Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con beneficios y acciones exclusivas.

Con más de 140 agencias de viajes participantes, la edición 2025 promete consolidar la tendencia de los últimos años: acercar promociones masivas al público en un contexto de consumo cada vez más golpeado, pero con un sector turístico que busca reactivarse a través de grandes descuentos y facilidades de pago.

11 consejos para comprar viajes y paquetes con seguridad



