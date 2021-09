El martes se volverá a reunir la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. En este encuentro, el primero después de la victoria de las PASO, por idea de Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, buscarán escenificar la unidad con una foto con todos los candidatos y candidatas del país. No obstante, puede que no estén todos. Según pudo saber este diario, hay varios que se encuentran de vacaciones y no asistirán y algunas de las figuras principales seguían sin confirmar su participación. Todavía estaban a tiempo de no hacer un papelón.



El encuentro --y la foto con candidatos a diputados y senadores-- está pensado para ser el primer escenario de unidad de Juntos por el Cambio después de las PASO. Y busca tener un deliberado contraste con las internas del Gobierno que se vieron a cielo abierto la semana pasada. El encuentro está convocado para el martes a las 14 en el Hotel NH, en el centro porteño y a pocas cuadras de la Casa Rosada.



La idea fue propuesta por Cornejo y Bullrich la semana pasada, aunque esta última fue la que quedó a cargo de la organización de la foto. No obstante, no es seguro que estén todos los candidatos que se esperaría. Sucede que algunos se tomaron unos días después de la elección y todavía no están en actividad. Además de las vacaciones, curiosamente, algunas de las principales figuras no habían sido notificadas del encuentro cuando ya se estaba convocando a la prensa. Habrá que ver si esos problemas de organización quedan en la nada o llevan a ausencias notorias.



El encuentro busca presentar como cosa del pasado las internas --algunas de ellas bastate virulentas-- que se vivieron hasta las PASO e incluso varias de ellas siguieron el día posterior. Entonces, la idea será mostrar a Diego Santilli junto a Facundo Manes. Y a María Eugenia Vidal junto a Ricardo López Murphy (estos dos últimos ya tuvieron una primera actividad en conjunto el viernes pasado). Y también buscan que asista Luis Juez, el vencedor en Córdoba, luego de las críticas que le hizo la semana pasada a la conducción nacional. Y Carolina Losada, de Santa Fe, tras los desencuentros que tuvo con el ex presidente Mauricio Macri por apoyar a un candidato que terminó tercero. Seguramente tendrán mucho para decirse en el hotel porteño.