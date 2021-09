TEATRO

Desperfectos

Dos vecinos introvertidos y solitarios se encuentran inesperadamente atrapados en el ascensor cuando intentan volver a sus departamentos. El imprevisto desperfecto técnico los llevará a compartir, dentro de un reducido nuevo universo, sus encierros personales y sus fracasadas experiencias, hasta expandir el tiempo y el espacio al infinito. “Estos dos vecinos buscarán de mil maneras, sin saber por qué ni cómo, salir juntos del encierro en el que están”, explica Julián Marcove, su autor y director. El vestuario es de Emiliana De Cristofaro, la música de Facundo Rissotti, la escenografía e iluminación de Félix Padrón y la asistencia de dirección de Montserrat Godia. Con Fernando De Rosa y Federico Ottone.

Miércoles a las 21 en Nün Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419. Entrada: $700.

Bailan las almas en llantas

Les pibes en llantas rompen la pista de baile, batallan freestyle y corren por las calles angostas de la ciudad. En esas calles, donde se juega el hambre, las casas del poder negocian con la ley. Una noche, en la fiesta de la primavera, Valu y Julio bailan una cumbia y nada seguirá igual. Sus cuerpos arrojados al deseo harán posible hasta lo imposible para torcer sus vidas en desgracia. “¿Cómo hablar de una realidad sin pertenecer a ella?”, es la pregunta a modo de presentación de esta obra de Pilar Ruiz. “¿Cómo no espectacularizar la marginalidad, ni romantizarla y menos criminalizarla? En el cómo, lo poético. En la interseccionalidad de la forma y el contenido, lo político”. Con Camila Conte Roberts, Daniel Begino, Federico Martínez, Fran Bert, Jesús Catalino, Joaquín Gallardo, Juan Tupac Soler, Lola Banfi, Matías Méndez y Romina Oslé.

Domingo a las 17, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $600.

MÚSICA

México

Tercer adelanto del próximo disco de Sara Hebe, se trata de un tema producido, mezclado y masterizado por Ramiro Jota, un 2-Step Garage que mezcla versos rapeados con estribillos cantados, casi un tema romántico dentro del estilo de la cantante. Su lanzamiento está acompañado por un video filmado en el río de Vicente López, dirigido por Marina Giancaterino. Ganadora de un Martín Fierro por la canción central de la serie El marginal, esta artista nacida en Trelew ya tiene cuatro discos bajo el brazo: La hija del loco (2009), Puentera (2012), Colectivo vacío (2015) y Politicalpari (2019), y durante este año ha estado adelantando simples del que será su nuevo trabajo, como “Refix” o “Sal fina”. Después de haberse presentado el pasado fin de semana en la sala Ópera de La Plata, Sara Hebe se encuentra actualmente realizando una gira por Bolivia, que pasará por La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.

El camino de Leda remixes

Dos años atrás, los sellos Fértil Discos y Folklore Records, oriundos de Buenos Aires y Barcelona respectivamente, unieron fuerzas para homenajear a Leda Valladares con el disco El camino de Leda, del que participaron artistas como Chancha Via Circuito, La Charo, Shaman Herrera, Tremor o Soema Montenegro, entre otros representantes tanto del sonido electrónico orgánico de Buenos Aires como cantantes de la música folklorica y urbana contemporánea argentina. Volviendo sobre aquel homenaje ideado y producido por Germán de Souza y Andrés Schteingart, los dos sellos ahora presentan no uno sino dos volúmenes de remixes basados en ese repertorio, con la participación de Klik & Frik, Rodrigo Gallardo, Guazú, Derrok, Tribilin Sound, Carla Valenti, Qechuaboi, Lucas Lead, Mente Organica y Nixtama, entre muchos otros.

ONLINE

El Zorro

Junto con los cortos de Los tres chiflados, El chavo del Ocho y Los Simpson, las repeticiones de El Zorro en la televisión de aire vienen acompañado a los televidentes desde hace décadas. De más está decir que, a pesar de tratarse de “rellenos” de programación, en varias ocasiones el rating solía acompañar y confirmar su definición de clásicos inoxidables. Desde este miércoles Disney+ subirá las dos temporadas completas de la serie producida entre 1957 y 1959, 78 episodios que siguen al joven Don Diego de la Vega (Guy Williams, por supuesto) en sus aventuras en la California de la década de 1820, acompañado por su mano derecha Bernardo y siempre al escape del incansable sargento Demetrio López García. La gran pregunta que se hacen los puristas es si estará disponible la posibilidad de apreciar los capítulos en su idioma, formato de pantalla y blanco y negro original. En unos días se develará el misterio, cuando suenen por enésima vez los acordes que anticipan el Zorro... Zorro... Zorrooooooooo.

Doctor Zhivago

La adaptación más famosa de la novela de Boris Pasternak, un bestseller desde su publicación en 1957, es y seguirá siendo la película de David Lean con Omar Sharif en el rol titular y Julie Christie como la joven Lara. Sin embargo, en 2002 varias compañías británicas se unieron para producir una versión seriada de 225 minutos, que Acorn TV estará ofreciendo desde el próximo jueves. El escocés Hans Matheson fue el encargado de retomar el papel de Zhivago y una jovencísima Keira Knightley, que por aquel entonces comenzaba a ser un rostro reconocible, tuvo a su cargo la nueva encarnación de la heroína. Los tres episodios se acercan a la historia desde un punto de vista más realista que en el film de Lean.

CINE

Cry Macho

Clint Eastwood está de vuelta (¡como si alguna vez se hubiera ido!) y su largometraje número cuarenta como realizador vuelve a tenerlo también como protagonista. Basada en la novela de M. Richard Nash, la película cuenta el derrotero de Mike Milo, un ex campeón de rodeo y criador de caballos que, allá por 1979, debe atravesar la frontera con México para traer de vuelta a los Estados Unidos a Rafo, el hijo adolescente de su jefe. Tarea nada fácil cuando el hombre ya ha pasado los ochenta años y la madre del muchacho forma parte de una organización con pocos atisbos de legalidad. A los 91 años, el gran Eastwood sigue estando en forma y entrega otra de sus pequeñas piezas de cámara con mucho más corazón que odio, una oda a las bondades de la amistad, la lealtad y el amor que descree de las actitudes de macho alfa. El título refiere al nombre del gallo de riña de Rafo, Macho, y al llanto que –el sombrero ocultando la mirada– asoma por los ojos del personaje central en una escena inolvidable.

El imperio de los sentidos

Cuando con la vuelta de la democracia el film del japonés Nagisa Oshima fue finalmente autorizado como “de exhibición condicionada”, las únicas salas que pudieron proyectarlo fueron un par de cines porno de la ciudad de Mar del Plata. El reestreno en copias restauradas de este auténtico clásico del cine erótico de los años 70 es entonces todo un acontecimiento para celebrar. Inspirada en un caso real de las crónicas policiales niponas y producida por el francés Anatole Dauman, la película fue filmada casi en secreto en Kioto y cuenta la historia de Sada Abe, una exprostituta que inicia una relación sentimental con un hombre casado, rápidamente transformada en un viaje a los límites del deseo y el sexo.

TV

Entre hombres

Las primeras escenas de esta nueva serie basada en la novela de Germán Maggiori anticipan el tono extremo de lo que vendrá: una prostituta y dos “travas” (los términos utilizados por los personajes no están filtrados por la corrección política) participan de una fiesta sexual con tres hombres poderosos, uno de ellos senador de la nación. Varias cosas salen mal, desde luego, punto de partida para una historia de corrupciones políticas, policiales y de otras índoles en la Argentina de los años 90. Gabriel Goity y Diego Velázquez interpretan al dúo de policías duros (en más de un sentido) que deben seguir las órdenes del comisario para sacar las papas del fuego antes de que se quemen. Sexo, violencia, drogas, gore e incorrección a granel forman parte de esta producción de Pol-ka que no se parece a ninguna otra producción de Pol-ka, en parte gracias al estilo extremo aportado por el director Pablo Fendrik (La sangre brota, El ardor), tan realista como grotesco.

Domingos a las 23, por HBO.

The Good Karma Hospital

No, a pesar del título no se trata de otro típico drama médico. Al menos en términos estrictos. El centro de salud “Good Karma”, ubicado en una zona costera del sur de la India, atiende toda clase de dolencias, aunque su aspecto se parece al de un resort all inclusive de cinco estrellas. Los médicos del lugar, británicos e indios, atienden a sus pacientes de buena posición, pero también recorren los caminos de tierra enrojecida que lleva al pueblo más cercano para tratar a aquellos de escasos recursos. De esa manera, esta serie inglesa sigue la vida de doctores y enfermeros en sus actividades cotidianas, que no excluyen ni los amores contrariados ni los de otro tipo.

Lunes a las 23.30, por TNT Series.