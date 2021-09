El arrecifeño Agustín Canapino, con Chevrolet, ganó en el Súper TC2000, en un domingo cargado de tensión por la decisión del actual campeón, el bonaerense Matías Rossi (Toyota), de no correr por la sanción que le aplicaron el sábado pasado tras ganar la carrera clasificatoria en el autódromo El Villicum, de San Juan.



La ausencia del piloto oriundo de la localidad de Del Viso generó un hecho inédito para esta novena fecha del calendario anual de la categoría.



Rossi resolvió no presentarse "en desacuerdo" con los 45 segundos de recargo que le aplicaron los comisarios deportivos de la CDA del ACA, por "exceder los límites de la pista" en reiteradas ocasiones.



Con ese castigo, Rossi cayó al puesto número 18 en el clasificador, y así ni siquiera participó de los ensayos de tanques llenos. Luego, el piloto de la marca japonesa resolvió no intervenir en la prueba.



Canapino se impuso con su Chevrolet Cruze, al cabo de los 40 minutos de duración de la carrera más una vuelta, al trazado de 4.524 metros de extensión. El mendocino de Guaymallén, Julián Santero (Toyota) llegó segundo, mientras el tandilense Leonel Pernía (Fluence) finalizó tercero.



Detrás se ubicaron el mendocino Bernardo Llaver (Cruze), el platense Nicolás Moscardini, el lanusense Emiliano Spataro, ambos con Toyota, el campanense Matías Milla (Fluence), los santafesinos Facundo Ardusso y Fabian Yannantuoni, los dos con Honda, y el porteño Franco Vivian (Toyota) para completar los diez primeros lugares.



La final del TC2000, a 30 minutos más una vuelta, la ganó el pinamarense Jorge Barrio, seguido por el chileno Felipe Barrios Bustos, ambos con Renault Fluence, el cordobés Eugenio Provens (Toyota), el porteño Lucas Guerra , el bonaerense Ayrton Chorne, ambos con Focus, y el rionegrino Facundo Aldrighetti (Peugeot 408).



Por la séptima fecha de su torneo, la Fórmula Renault 2.0, a 15 vueltas, también ganó Jorge Barrio, escoltado por los cordobeses Isidoro Vezzaro y Mateo Polakovich.



Con ocho carreras disputadas está al frente de las posiciones del campeonato del Súper TC2000, el tandilense Pernía (Renault Fluence), con 155 puntos, seguido por Canapino (Chevrolet Cruze), 154, el mendocino Santero (Toyota), 113, Rossi (Toyota) y Ardusso (Toyota), ambos con 109, y el mendocino Llaver (Cruze), 84.



El torneo de TC2000, con ocho fechas, tiene como líder a Barrio (Fluence), con 250 unidades, y detrás se alinean el cordobés Matías Cravero (Citroen), 196, el porteño Guerra (Focus), 179, y el cordobés Provens (Toyota), 172.



En la Fórmula Renault 2.0, con siete fechas efectuadas, comanda Barrio, con 373 puntos, y lo escoltan el cordobés Vezzaro, con 287, y el pampeano Nicolás Suárez, con 275.



La décima fecha del campeonato del Súper TC2000 se disputará el domingo 10 de octubre en el autódromo rosarino Juan Manuel Fangio.