Marco Lautaro Teruel está acusado de haber violado a una niña y a una joven de 19 años. Ambas causas fueron unificadas. En la segunda están también imputados Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, quienes serán juzgados como coautores del mismo delito. Serán las juezas Carolina Sanguedolce y María Gabriela González y el juez Pablo Farah, de la Sala III del Tribunal de Juicio, lxs encargadxs de dictar sentencia en un debate que comenzará el lunes próximo.

El lunes, en el primer día de audiencia, está previsto que declare una de las víctimas, que será representada por la defensora de género Liza Medrano, como querellante. La denuncia fue radicada por la madre el 13 de marzo de 2019, los abusos habrían tenido lugar desde que era una niña de 10 años.

Por esta denuncia el fiscal penal Sergio Federico Obeid imputó a Teruel por abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas, en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una niña de 13 años y por mediar engaño.

El fiscal consideró elementos probatorios obtenidos a través de pericias psicológicas y psiquiátricas, declaraciones testimoniales, exámenes médicos, análisis telefónicos e informes de inspección ocular, y estableció que Teruel habría cometido diversos hechos de abuso sexual en perjuicio de esta niña, y más de una vez, aprovechando que ella frecuentaba su casa para jugar con un familiar.

La segunda causa comenzó el 24 de mayo de 2019, día en que una joven denunció a Teruel y a dos amigos por una violación cometida cuanto tenía 19 años, en 2014. El fiscal Obeid imputó en este caso a Teruel por violación agravada, por haber sido cometida por dos o más personas, en coautoría con Rodríguez y Farfán.

Anticipo de pedido de condena

"Vamos a solicitar la misma pena para los tres. Al estar unificadas las causas, entendemos que podemos obtener una condena de 12 a 13 años de prisión efectiva", adelantó el abogado Sebastián Flores Giralt, que junto a su hermano Lucio Flores Giralt, representan a la querella por la víctima.

Según explicó en su momento Sebastián Flores Giralt, la agresión contra la integridad sexual de su representada se cometió en el domicilio del padre de Teruel, al que ya había concurrido antes la denunciante porque consideraba amigos a quienes resultaron sus atacantes.

Según el relato de la víctima, la violación fue cometida "por Teruel", quien entró al cuarto en el que ella se encontraba con Rodríguez, que se retiró sin intentar defenderla. Una vez que Teruel se retiró, entró Farfán "desnudo a la habitación" y "tras una mirada y palabras de la víctima se retiró del lugar". La querella considera que los tres jóvenes planearon la violación.



El abogado precisó que la joven denunciante declarará el viernes próximo, según el orden previsto por el Tribunal. Dijo que como querellantes van a solicitar que en ese momento no estén los acusados en la sala, para que la joven pueda brindar una declaración "lo más espontánea posible", sin temor. Detalló que hasta la fecha ella prefirió que no se le informe sobre el proceso judicial y las circunstancias que ha conllevado la investigación hasta la elevación a juicio.

La imputación a Teruel cobró relevancia nacional al tratarse del hijo de un reconocido artista. "Entiendo que son personas conocidas mediáticas, con alto nivel adquisitivo, con influencias pero entiendo que tenemos suficientes pruebas para no dejar al azar nada. Con las pruebas, todo el poder o influencia que tengan no van a poder ser utilizados. Vamos a acreditar al 100% que es verdad lo denunciado y no dejar opción a que pueda salir una sentencia que no sea una condena", manifestó el letrado.



Luego de pasar dos años con prisión preventiva en la Alcaidía de la Ciudad Judicial primero y luego en la Unidad Carcelaria de la ciudad de Salta, Teruel obtuvo el arresto domiciliario. En esa condición llegará a juicio. De forma reciente además cambió de abogado, ahora lo representa Juan Casabella Dávalos.

Por otro lado, la defensa de Farfán está a cargo de Marcos Gorriti y Elina Linares mientras que Rodríguez es asistido por el abogado Pablo del Pino. Estos jóvenes también llegan a juicio con arresto domiciliario.

Está previsto que la audiencia de debate se extienda hasta al 15 de octubre. La primera jornada comenzará a las 9, y se desarrollará en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial.

La defensa de Teruel había intentado un juicio abreviado, para evitar el debate oral y público, pero no lo logró porque no arribó a un acuerdo con la fiscalía y las querellas.