* Limbo, una de las próximas propuestas de Star+, fue seleccionada para la cuarta edición de Cannes Series. Será la única producción latinoamericana en participar del festival a realizarse el mes que viene. La entrega, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuenta con la dirección de Agustina Macri y Fabiana Tiscornia. El elenco lo encabezan la española Clara Lago (Ocho apellidos vascos), Mike Amigorena, Esteban Pérez, Enrique Piñeyro y Andrea Frigerio, entre otros. La historia hace escala entre Madrid y Buenos Aires, presenta a una familia millonaria, hermanos rivales y revelaciones. Su estreno por la plataforma de streaming será a comienzos de 2022.



* Diego Luna vuelve con Pan y circo a Amazon Prime Video. El actor, productor y director mexicano retorna con estos especiales en los que se come y se charla. Pandemia, la gentrificación, crisis de la democracia serán algunos de los tópicos que se tratarán en estos cuatro especiales desde el próximo 8 de octubre.

* Only Murders in the Building (Star+) tendrá una segunda temporada. La comedia de enredos, podcast de True Crime y tónica neoyorquina sigue a un trío que intenta resolver una serie de crímenes sucedidos en un exclusivo edificio de Manhattan. “Sentir que hemos conectado con nuestra audiencia y haber dado lo suficientemente en el blanco como para tener la oportunidad de continuar, y seguir adelante con el desenfrenado viaje de misterio, comedia y empatía de nuestra serie, es tan emocionante que no tengo palabras. Así que me callaré por ahora” expresó el productor ejecutivo John Hoffman quien cocreó la serie junto a Steve Martin.





El personaje

Naia Thulin de El caso Hartung (Danica Curcic). Una inspectora danesa está a cargo de un caso que incluye mutilaciones, muñecos hechos de castañas y conexiones con las altas esferas. Como sus antecesoras Saga Norén (Bron/Broen) y Sarah Lund (Forbrydelsen), sopesa incredulidad, una belleza arisca y esa inquebrantable tonada nórdica a pura consonante.