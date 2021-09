El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, habló en Redacción IP sobre la relación del campo con el Gobierno. “Es inminente que se revea la situación de la exportación de vaca conserva”, comentó, y agregó que “es una categoría que no se consume en el mercado interno”.

Este martes, la autoridad de la FAA se reunirá con el recién asumido ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. “Creo que el conflicto por las restricciones comienza a resolverse. Todo depende de la voluntad que tenga el Gobierno”, expresó.

Achetoni opinó sobre el cambio de mando que sufrió la cartera luego de las elecciones primarias: “Han apelado a una persona que estuvo en un momento complejo de la Argentina y de mucha rispidez entre el Gobierno y el sector” y comentó que el ministro “tiene que tener el peso específico para tomar algunas decisiones. Ojalá que Julián [Domínguez] tenga la posibilidad de hacerlo y el poder central esté acompañando”.

El precio de la carne

Al ser consultado sobre los acuerdos de precios entre el Gobierno y el sector ganadero, Carlos Achetoni dijo que “al sector primario no es mucho lo que le pueden pedir porque no es el que establece los precios” y que “se perdió mucha plata por las restricciones y eso no influyó en los precios de góndola. Muchos tuvieron que ralentizar su trabajo, lo que se tradujo en reacomodamiento de horas del personal con reducciones de sueldo”. Luego concluyó: “Si estamos sentados en una mesa en donde esté toda la cadena podemos influenciar para que las cosas sean de la mejor manera”.

