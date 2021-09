El delantero Gabriel Hauche anunció este martes su salida de Argentinos Juniors, luego de ser apartado del plantel por diferencias con el entrenador Gabriel Milito, según confirmó en las redes sociales personales.



"Hoy llegamos a un acuerdo para no continuar más en el club. No es un lindo día por lo que significa Argentinos Juniors en mi carrera / vida y, sobre todo, por la forma. Pero eso no va a opacar tantos años de felicidad que me toco vivir en el club, en total un poco más de 6 años", lamentó el ex Temperley en su cuenta de Instagram.



"El escudo siempre por encima de todo y todos. No tengo dudas de lo que soy como profesional y menos como persona. Me voy tranquilo sabiendo que hoy y siempre mi accionar fue el correcto", apuntó Hauche tras la discusión con el entrenador hace dos semanas.



El atacante era uno de los mejores futbolistas del equipo en esta temporada y en la anterior, pero las diferencias con Milito lo llevaron a una salida inesperada: "Deseo de corazón que el equipo siga siendo noticia por sus logros deportivos e institucionales, que en definitiva es lo más importante", cerró con relación al presente.



Y de cara a lo que vendrá, el "Demonio" deseó: "Ojalá algún día pueda volver a reencontrarme con todas las personas que hicieron que pueda disfrutar muchísimo mis dos etapas en el club… Feliz y orgulloso de haber vestido la camiseta de los Bichos Colorados de la Paternal. Gracias siempre".



Hauche, de 34 años, pasó por Temperley, Racing Club, Chievo Verona de Italia, Tijuana de México, Millonarios de Colombia y regresó a Argentinos en 2019.



En el club de La Paternal jugó 207 partidos, entre torneo y copas locales e internacionales, y marcó 51 goles. Su único título lo obtuvo en 2014 con Racing, cuando fue campeón del Torneo de Transición.