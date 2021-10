El número

Ford anunció una inversión de 11 mil millones de dólares para la producción de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. La firma planea construir su fábrica más grande en la ciudad de Tennessee y dos fábricas de baterías en Kentucky. "Se van a construir autos y picks-up con emisiones cero a la altura de los consumidores americanos", informó Ford, que espera que para 2030 la mitad de sus ventas sean autos eléctricos. "Es nuestro momento, nuestra mayor inversión jamás realizada, para desarrollar un mejor futuro para los Estados Unidos", dijo Jim Farley, presidente de Ford.

Marca

La firma Staples Argentina cambió su nombre a ALOT. "Es mucho más que un cambio de marca: ALOT es sinónimo de mucha variedad, mucha calidad, mucho servicio más allá de sus productos, apuntando a cada hogar que hoy puede ser una familia, una empresa, un emprendedor, un estudiante", comunicó la empresa. ALOT inicia su recorrido con 18 tiendas en CABA y la Provincia de Buenos Aires y un site ágil y dinámico. Cuenta con productos de tecnología como notebooks e impresoras, tecnología gamer, librería, sillas de escritorio y alimentos necesarios para el trabajo, el estudio y el juego.

Agil

Provincia Microcréditos, la empresa de microfinanzas de Banco Provincia, se convirtió en la primera de su tipo en otorgar créditos de manera digital a través de la Banca Internet Provincia BIP y con el soporte de Cuenta DNI. En septiembre se liquidaron más de 250 créditos por 35 millones de pesos bajo esta modalidad, que sigue un proceso de documentación ágil, ya que la aprobación y acreditación se da en forma digital y en tan solo 24 horas posteriores a la solicitud. Los préstamos están destinados a personas microempresarias, trabajadores y trabajadoras independientes de la provincia de Buenos Aires.

Robotina

Amazon lanzó Astro, su primer robot para uso doméstico con el soporte de software de Alexa. Puede ser controlado de forma remota cuando la persona no está en su casa, para chequear cómo están las mascotas o para la seguridad del hogar, por ejemplo. "Es más que Alexa con ruedas", aseguró Amazon. El robot está programado con un abanico de movimientos y expresiones que le dan una suerte de personalidad. Astro también puede ser programado para no acercarse a determinadas áreas del hogar, al estilo "no molestar". Se vende a un precio de 1000 dólares en los Estados Unidos.

Recuperación

La Fundación Observatorio Pyme destacó que "la actual dinámica productiva de las PyME post-COVID se destaca por tres aspectos: 1) fuerte crecimiento de la actividad y consolidación de la divergencia productiva (tanto en empleo como en ventas reales) entre las empresas medianas (51-250 ocupados) y las pequeñas (10-50 ocupados); 2) notable recuperación en el segundo trimestre de las ventas reales y la confianza empresarial (pero sin nuevo empleo) del macro-sector de los textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado; y 3) mayor dinamismo en la creación de empleo en las PyME industriales que en las PyME de software y servicios informáticos.

Tiempos

El Gobierno anunció el inicio de obra de la circunvalación ferroviaria que permitirá reducir más de 8 horas los tiempos de viaje entre Santa Fe y los puertos de Timbúes, disminuir los costos logísticos un 30 por ciento, facilitar la circulación del Belgrano Cargas y mejorar la seguridad vial en la zona. La obra ferroviaria Circunvalación de la ciudad de Santa Fe representa un proyecto estratégico y contempla la construcción de 15.5km nuevos de vías y la modernización de otros 45km. A su vez, se creará un nuevo puente ferroviario de 900 metros de largo sobre el río Salado y tres nuevos puentes vehiculares sobre las Ruta Provincial 70, 11 y 4 para cruces a distinto nivel.