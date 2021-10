El dólar cerró el mes de septiembre en torno a los 175 pesos en los mercados financieros (MEP y contado con liqui) y en 186 pesos en la plaza marginal de las cuevas de la city. Con leves correcciones respecto a las cotizaciones de los últimos días, el mes cerró con un aumento de los dólares financieros del orden del 2,8% con respecto a sus valores de fines de agosto, casi en paralelo al avance del "blue".

El dato significativo, sin embargo, es que el Banco Central cerró el mes asistiendo al mercado de cambios con u$s 950 millones, tras la intervención con ventas por 196 millones en este jueves. De todos modos, fuentes oficiales advertían que no se trata de una cifra exscesivamente elevada en términos históricos. En los últmos años, apuntaron, el saldo negativo en "asistencias" al mercado múnico de cambios fue superior al actual. En septiembre de 2020 alcanzó a u$s 1618 millones, en el mismo mes de 2019, a 1322 millones, y en 2018, a u$s 1988 millones.

Las fuentes oficiales indicaron que con el fin de la liquidación de la cosecha gruesa en los meses previos, el comercio exterior es demandante neto de divisas por el mayor peso de las importaciones. En particular en este mes de septiembre, se señala como principales rubros de compras importadas a bienes de capital, insumos industriales y energía, además de la demanda de vacunas vinculadas a la pandemia de Covid 19.

Druante los meses de octubre y noviembre, se espera que se mantenga la presión prevaleciente de la demanda de divisas para importaciones, que comenzará a compensdarse o revertirse a partir de diciembre con el inicio de las liquidaciones de exportaciones de la cosecha fina.

En tanto que la bolsa porteña cerró septiembre en positivo -con una suba del 1,2%- y sorteó así el impacto de la tensión internacional que provocó el posible default del gigante inmobiliario chino Evergrande, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street (ADR's) sufrieron un retroceso generalizado con bajas de hasta 22,2% en el mes.