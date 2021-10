#JoystickDivision Ya está disponible FIFA 22, el simulador de fútbol de EA Sports, con promesa de ultrarrealismo mediante la tecnología Next-Gen Hypermotion, innovaciones como el modo de juego Volta Arcade, nuevos héroes para FIFA Ultimate Team y alta banda de sonido con CHVRCHES, girl in red, Jungle, My Morning Jacket, The Chemical Brothers, Major Lazer y Lorde. Además, en el ámbito competitivo, Ebro Gaming ganó la final regional de Lolcito Salvaje; ya está en marcha el Campeonato Mundial de Teamfight Tactics: Juicio Final; y el lunes empieza el Worlds 2021 de League of Legends en Islandia, con Infinity como representante latinoamericano.



#VideosConCrema En el estreno La izquierda de la noche, Babasónicos liberó la fábula eremita del ídolo de multitudes invadido en su distanciamiento, con tomas de entre casa, platos con cristales y pasatiempos de sillón. Además, los Mermelada de Morcilla encararon el clip de Salado con una hilarante y poética fábula de un esquiador que hace dedo en Mar del Plata; los rockers Los Bilardos armaron trip bonaerense entre la juerga manija y la bizarra soledad para Soñé que era un Rolling Stone; el dúo platense Linxes se bancó la perfo actoral-cancionera de Río; y el mendocino Guayaba y la cordobesa Valuki recorrieron outdoors porteños para el video de Cuántas veces.

#HayTablas Chicas en situación de familias tóxicas activan la comedia Las cuñadas, con Florencia Naftulewicz, Julia Galeano y Mercedes Moltedo (2/10 a las 20.30, Teatro Nün). El abuso en contexto de un taller literario es el eje de Mis palabras, estreno de Marcelo Allasino (viernes, sábados y domingos a las 20, CC San Martín). Y la compañía La Zancada ofrecerá a la gorra los unipersonales Mimi, The Lesbian O'Killer y Atenta Ida (3/10, Asociación Arte y Vida, Martín Coronado).

#AltaTemporada Si te van las animaciones flasheras, en Star+ ya está Solar Opposites, la nueva de Justin Roiland, co-creador de Rick & Morty. ¿Preferís las patadas con mensaje? La reencarnación del mito setentoso de Kung Fu ya está en HBO Max. Además, durante todo octubre, HBO celebra sus 30 años en América Latina con el rescate de series clásicas y hits modernos como Los Soprano, The Wire, Curb Your Enthusiasm, Succession, Sex and the City, Westworld, Girls, Epitafios o Watchmen.



#HacelaSimple Salieron canciones nuevas de la pistera Lara91k (Pegaíta), del cancionista pop Andry Brett (Cuando te vas), del cantante lo-fi Merlo (Sueño No. 121), del sexteto rocker Dalmanerea (Iluminatus), del proyecto cordobés Los Otros Días (Tan bueno), del solista indie Maxikiosco (Flores y veneno), del cantautor Fran Saravia (Para matar a mi padre), del rocknacionalista Gabi Lisi (Impresiones de un traspapelado amanecer) y del brother trio Airbag (Intoxicarme, anticipo de Al parecer todo ha sido una trampa, el disco que sacarán este mes).



#CualquieraPuedeGooglear Clic litoraleño: el indie correntino y convidados del NEA se reúnen alrededor del Festival WE!, con el regreso de Guazuncho y shows de Chavela La Fuegah + Ubuntu Candombe, Efforia y Susceptibles (3/10 en El Patio Cultural, Corrientes). Clic físico-químico: un cruce entre instalación y performance teatral inspirada en el mercurio -ah, el metal líquido- dispara La continuidad de los cuerpos, de Melisa Zulberti, con entrada libre el 3/10 a las 18 en el CC San Martín. Clic & scratch: el proyecto Cyberfunk monta de nuevo su feria de vinilos Cyberwax, con musicalización de KRZ y E110101, y streaming en directo el 2/10 desde las 14 en Avant Garten.