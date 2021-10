El actor y director mexicano Diego Luna será reconocido este domingo por la noche con el Premio de Honor en la VIII Edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano. La organización de los galardones, promovidos por Egeda y Fipca, decidió homenajear la trayectoria del artista mexicano que, con tan solo 41 años, es uno de los máximos exponentes de la industria audiovisual iberoamericana en todo el mundo. Luna ha trabajado con numerosas estrellas de Hollywood en films tan diferentes como Frida, -protagonizada por Salma Hayek-, La terminal -protagonizada por Tom Hanks, con Steven Spielberg tras las cámaras-, Elysium, o la más reciente Un día de lluvia en Nueva York, uno de los últimos largometrajes de Woody Allen. Además, ha actuado en numerosas películas iberoamericanas y puso el cuerpo en series televisivas.

Luna formó parte del universo Star Wars, interpretando a Cassian Andor en Rogue One: una historia de Star Wars, papel que retomará en la serie Cassian Andor. En la pequeña pantalla, además de sus numerosas apariciones en telenovelas mexicanas durante la década de los ‘90, el actor fue especialmente reconocido por encarnar a Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, en Narcos: México, que le valió el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie.

El galardón que se le entregará durante la gala que tendrá lugar en IFEMA Palacio Municipal de Madrid, es un justo reconocimiento a un actor y director que se ha volcado en la promoción de la cultura y las artes de las regiones iberoamericanas, trabajando delante y detrás de las cámaras tanto en la industria iberoamericana, como en grandes producciones de Hollywood. El motivo por el que se le agradece en España es por su labor de difusión de la cultura de habla hispana y portuguesa. Con este premio, Luna recoge el mismo Platino de Honor que obtuvieron figuras como Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sonia Braga (2014).

En conferencia de prensa, el actor mexicano brindó sus impresiones, tras los discursos del presidente de Egeda, Enrique Cerezo, y del presidente de Fipca, Adrián Solar. “Debo admitir que cuando me llegó la noticia creí que era broma porque yo todavía siento que tengo 20 años”, dijo Luna, entre risas. “Y me cayó un balde encima pero de agua templada porque también me emocionó muchísimo saber que soy parte de una comunidad y que iba a tener la oportunidad de venir y festejar mi quehacer alrededor de tanta gente que quiero y que admiro tanto y que es tan importante para mí”, expresó.

Luna señaló que este premio llega en un “momento justo” en el que se siente “más vivo que nunca”, con muchas gaas de contar historias. “Y es la motivación necesaria después de este incierto tiempo del que venimos para seguir adelante. Hubo momentos en esta pandemia en que me preguntaba si lo que hacemos es esencial o no. Cuando de pronto te piden que te encierres en casa, cuando se pronto se trata de sobrevivir, cuando de pronto se trata de aguantar, cuando de pronto se trata de las y los que menos tienen, te preguntas si lo que haces tiene un sentido o no. O si deberíamos estar en la calle ayudando a tanta gente que necesita una mano. Quedarse en casa no es lo mismo para todos ni para todas. Y para mí fue un momento duro. Necesitaba algo así para salir, para recordar que lo que hacemos es esencial, que contar historias es vital para entendernos, para crecer y para algún día poder transformar esta realidad que necesita tanto de nuestra mano, de nuestra acción”, subrayó Luna.

Y felicitó a todos los presentes porque “todos son parte de una comunidad que sabe reagruparse cuando tiene que hacerlo. Y que sabe mandar la señal de que aquí estamos más fuertes que nunca y hacerlo con seguridad, con respeto, es algo que me enorgullece muchísimo”.

Luna se refirió al gran apetito y curiosidad “por saber qué pasa en nuestros contextos”. “Vamos a ser nosotros los que contemos la historia. No dejemos que venga y la cuente alguien más. Es el momento para nuestras historias con nuestro punto de vista, con nuestra perspectiva. Salgan y encuentren públicos por todo el mundo. Están ahí las herramientas y nos toca poner la creatividad, nos toca poner el trabajo porque el público está ávido y está esperando”, dijo a modo de estímulo colectivo.

Luna destacó que hay un momento de la vida en que hay que replantearse cosas que cada uno tenía claras. “Y necesitas alicientes, que hay cierta confianza en lo que todavía puedes hacer. Siento que cuando los premios llegan y no te sirven para eso hasta te pueden hacer daño. En cambio, ahora este premio llega en un momento en el que quiero encontrar muchas cosas que hacer de este lado del Atlántico. Vine a España después de muchos años, después de Y tu mamá también, trabajé en varios proyectos aquí. Y, de pronto, eso se enfrió. Pareciera que dejamos que cierta fractura en nuestra comunidad. De repente, pareciera que íbamos hacia un lugar donde nos íbamos a ver como un bloque. Y no sucedió del todo. Ahora, con estas nuevas herramientas que son las plataformas, que no tenemos que vivir sólo en una pantalla en el cine y que podemos compartir nuestras historias de muchas otras formas, se abre otra vez esa oportunidad de pensar en bloque”, subrayó Luna.

El actor dijo que en México se conoce poco del cine argentino, colombiano y español. “Siento que hoy estamos en un momento muy especial. Incluso, cuando nos quedamos en casa lo que hacíamos tenía relevancia. Hace un ratito recordaba el proyecto de Narcos. Recuerdo haber dado la vuelta al mundo promocionando una historia donde yo hablaba en español. Entonces, ¿por qué no aprovechar este momento y recordar que en bloque somos más fuertes, que nuestras historias nos corresponde verlas entre nosotros?”, se envalentonó Luna. “Son muchas más las cosas que compartimos. Y las diferencias también hay que celebrarlas entre nosotros. Entonces, siento eso, que estamos en un momento apremiante y esto me emociona muchísimo para poder seguir contando nuestras historias”, concluyó el actor y director.