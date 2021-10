El cantante español Julio Iglesias utilizó cinco empresas ubicadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas para adquirir propiedades en la isla de Miami Indian Creek, conocida también como el "búnker de los ricos". Según la investigación Pandora Papers, el músico de 78 años está vinculado también a otras quince sociedades, todas ellas gestionadas por Trident Trust, un estudio de abogados especializado en el registro de estructuras offshore.

Iglesias comparte la propiedad de 16 de esas firmas junto a su esposa, la holandesa Miranda Rijnsburger. Las otras cuatro sociedades están solo a su nombre.



El valor actual de las viviendas adquiridas por Iglesias, de acuerdo con el registro oficial del condado de Miami-Dade, asciende a 112 millones de dólares. La dinámica para la compra de los terrenos en Indian Creek, rastrearon los investigadores, suele repetirse: primero se funda una sociedad limitada en un paraíso fiscal y luego, a través de ella, se hace la compra de los terrenos. En esta exclusiva isla, un lote sin constuir de 7.400 metros cuadrados está valuado en 25 millones de dólares.

De acuerdo con las estimaciones de Forbes, Iglesias posee una fortuna de 800 millones de euros. Algunas de las offshore que fundó datan de la década del 90.

Según declaró su representante Juan Velasco, el músico no tiene una residencia fiscal en España desde 1978. Si bien se sabe que al menos hasta 2018 residió en República Dominicana, sus abogados no han querido hacer comentarios sobre esta información y tampoco han confirmado cuál es su residencia actual. “Nunca he dejado de pagar ni un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo, donde canto, pago mis impuestos”, dijo en 2015 Iglesias al periodista Jordi Évole durante una entrevista.

Iglesias fue uno de los primeros artistas españoles que decidió mover su residencia a Miami, como lo hizo luego Alejandro Sanz y más tarde Rosalía.



Indian Creek, el "búnker" de los ricos

Indian Creek es una isla al norte de Miami Beach con salida al Atlántico y a la bahía Vizcaína. Tiene vistas al skyline del centro de la ciudad y posee un sistema de policía privada que controla el paso por tierra y mar. El lugar, que solo alberga mansiones -no cuenta con tiendas, hoteles ni supermercados- ha estado incluido entre los más caros de Estados Unidos.



La isla fue foco de la atención mediática en diciembre de 2020, cuando Donald Trump se resistía a admitir su derrota en las elecciones presidenciales mientras su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner reorganizaban su patrimonio. Uno de los lotes baldíos de Iglesias se vendió a la famosa pareja por el precio de 32.179.000 dólares, según informó la prensa estadounidense, aunque los registros de propiedad todavía no publican el nombre del último dueño de esa tierra.