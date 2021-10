* Disney+ anunció el estreno de El libro de Boba Fett para el próximo 29 de diciembre. El taciturno cazarecompensas había aparecido sorpresivamente en la segunda temporada de The Mandalorian. La aventura, protagonizada por Temuera Morrison, lo mostrará con su contoneo criminal en las tierras antes dominadas por Jabba The Hutt. Luego de esta serie llegarán más producciones con el logo de Star Wars: Cassian Andor, Obi-Wan Kenobi, El Acólito y Ahsoka Tano.



* El estreno de Maradona: sueño bendito vendrá con promoción especial para quienes se suscriban a Amazon Prime Video a través de Telecentro: contarán con tres meses de bonificación para poder ver la serie biográfica. Los clientes de esa empresa de cable pueden acceder a la plataforma desde cualquier televisor a través del decodificador, con un botón especial en su control remoto. Maradona: sueño bendito, que repasa la vida del astro mundial del fútbol, podrá verse a partir del 29 de octubre, en la víspera del día en el que el 10 hubiera cumplido 61 años.

* Hoy se estrena por AMC la segunda temporada de The World Beyond (22 hs). Segundo spin off de The Walking Dead, sobre el origen de la plaga de walkers apuntado al público adolescente. Conclusión para concluye la historia de Iri, Hope, Elton y Silas, los cuatro teenagers nacido en medio de la pandemia postapocalíptica. ¿Se unirán al misterioso ejército de la República Cívica? ¿Sucumbirán como Carl Grimes o resistirán como Daryl Dixon? La respuesta, en estos diez episodios.



El personaje

Ji-Yoon Kim de La directora (Sandra Oh). La primera mujer de origen asiático en comandar el departamento de inglés de una universidad en onda Ivy League. Debe lidiar con recortes de presupuesto, el amorío con un titular de cátedra y un staff anciano. ¿Cómo le sienta la silla de directora? La escena inicial la muestra en su despacho cayéndose de un golpe.