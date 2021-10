La modelo Emily Ratajkowski denunció que fue acosada sexualmente por el cantante Robin Thicke en 2013 durante el rodaje del videoclip de “Blurred Lines”, el exitoso tema que grabó junto a Pharrell Williams y T.I. Según relató la estadounidense en un nuevo libro que publicará el mes que viene, en ese momento fue asistida por la directora y coreógrafa Diane Martel, quien confirmó la situación al diario The Times.

“De repente, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás. Me corrí instintivamente y lo vi a Robin Thicke”, reveló la modelo en su libro "My Body", de acuerdo a una publicación de The Times. Ratajkowski, al igual que sus colegas Jessi M’Bengue y Elle Evans, se encontraba haciendo topless para una escena de la filmación.

Fue entonces, según Ratajkowski, que Diane Martel, la directora del video, le gritó al artista: “¿Qué cara** estás haciendo?”. En ese momento, Thicke "sonrió con una sonrisa socarrona y retrocedió a tropezones, con los ojos ocultos tras sus gafas de sol. Mi cabeza se volvió hacia la oscuridad”, recordó la modelo.

“Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho", agregó la modelo, quien aseguró que con el tiempo pudo "procesar" lo ocurrido y ahora se siente preparada para contarlo.



Martel confirmó lo ocurrido a The Times y contó que Thicke, tras el grito, se "disculpó tímidamente" y aseveró que estaba borracho.



En 2013, cuando se filmó el videoclip, Thicke estaba casado con Paula Patton, con quien tiene un hijo de 11 años. En el proceso de divorcio, que comenzó un año después, Patton denunció al artista, como motivos de separación, por violencia de género, consumo de drogas e infidelidad.