"La lucha contra el delito complejo no es fácil ni es gratis. A veces se padece más violencia cuando se ataca decididamente el problema". La frase la dejó ayer el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, al presentar la Diplomatura de Análisis Económico Forense, tras un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, que apunta a la capacitación en el estudio de los mecanismos de lavado de dinero y delitos complejos. El titular de la cartera de Seguridad destacó el cambio de enfoque en la política nacional con la asunción del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández y anunció un cambio en el accionar de las fuerzas federales en Rosario.

"Hemos decidido un cambio de las modalidades operativas que se va a empezar a ver desde hoy ( por ayer ). Se trata de una decidida acción de fuerzas federales en los barrios, sobre todos en los más azotados por la violencia, y también en los ingresos de la ciudad. Y lo nuevo es que a partir de marzo, se instala una unidad con 1.575 efectivos que llegan para quedarse, destinados puntualmente a narcodelito. Ese es el nuevo enfoque y estamos esperanzados, porque creemos que va a mejorar las condiciones de los barrios", explicó el ministro.

Lagna se mostró satisfecho con la decisión de Fernández de incrementar las fuerzas operativas en la provincia de Santa Fe y, en esa misma línea, ponderó el trabajo conjunto entre la justicia provincial y federal que se dio en algunos operativos recientes: "Es la manera de abordar la problemática del delito complejo que está aquejando a Santa Fe y otras provincias. Fue muy positiva esta acción en cuanto al ataque a dos organizaciones muy potentes que operan en Rosario y otros lugares de la provincia desde la cárcel. Esperamos que con esto y con nuestro esfuerzo de trabajo conjunto con las fuerzas provinciales y federales, se logre lo que nosotros apuntamos, que es bajar la violencia que apunta a un 10 o 15 por ciento del territorio rosarino pero que tiene en vilo a toda la ciudad".

De paso tuvo que desmentir la declaración del exfiscal Gustavo Ponce Asahad quien lo había señalado como uno de los abogados a los que fueron a ver en Venado Tuerto, para arreglar una causa por juego clandestino que tenían que como encartado al capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti.

También estaba presente en la firma del convenio, el ministro de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, quien precisó que “la presencial policial ofrece cierta sensación de seguridad, pero para prevenir hay que tener un buen diagnóstico, saber aquello que se previene, por eso es tan importante tener recursos humanos capacitados para prevenir la logística del delito y de la inseguridad”. Y amplió: “El de la UNR es un convenio relevante para producir conocimiento y capacitación en las lucha contra el delito. Agregamos recursos humanos para lograr el esclarecimiento de los hechos”.

Otro de los presentes en el acto fue el titular del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, quien no dejó pasar la oportunidad para poner sobre la mesa un tema sensible: una carpetazo que dijo que sufrió. El ex fiscal Ponce Asahad aseguró que el ex presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, había elaborado en borrador la famosa ley anti Sain para que el senador provincial Armando Traferri la lleve a la legislatura: “Entre gallos y medianoche se votó una ley sin dictamen sobre tablas para sacarme de mis funciones, si eso es cierto sería escandaloso”, indicó a LT8.

Sain fue consultado acerca del envío de fuerzas federales por parte de Nación a la provincia: “Las fuerzas federales y la Policía de Seguridad Aeroportuaria van a trabajar bien. Es una buena decisión la presencia férrea de la Gendarmería. Los fiscales provinciales van a trabajar con las fuerzas federales, de manera cruzada”, expresó. Y por último, destacó: “Vamos a contar con los recursos policiales para trabajar sobre el terreno con las fuerzas federales”.