El regreso a la presencialidad en la Cámara de Diputados terminó por complicarse y podría frustrarse la sanción de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, entre otras iniciativas. El Frente de Todos buscaba ayer reunir el quórum para sesionar hoy ante la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio de no sentarse en sus bancas para habilitar la sesión, en reclamo de un temario consensuado con la oposición. La postura del principal bloque opositor desató duras críticas de los diputados oficialistas y de su jefe de bancada: “Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente. No sorprende porque es lo que hicieron cuando gobernaron”, afirmó Máximo Kirchner sobre la convocatoria a la sesión.

El camino para el regreso de todos los diputados al recinto parecía estar allanado. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, firmó la semana pasada una resolución para la vuelta a la “presencialidad plena” y dejó sin efecto las excepciones que había dispuesto para que algunos diputados por prescripciones sanitarias lo pudieran hacer en forma remota. Algo que JxC rechazaba.

Pero el interbloque de JxC volvió a hacer gala de sus imposiciones para sesionar y dejó en manos del FdT la obligación de reunir el quórum para abrir la sesión. “El oficialismo llamó a una sesión especial sin consensuar con la oposición. Tras la derrota deberían tener más humildad”, lanzó el presidente del interbloque opositor, el radical Mario Negri. Y agregó: “JxC tiene postura mayoritaria a favor del etiquetado frontal, pero no sumaron temas clave como la emergencia educativa”.

La postura opositora podría frustrar el tratamiento de la ley de Promoción de Alimentación Saludable (etiquetado frontal) que divide aguas transversalmente en todos los bloques. Lo mismo sucedería con las otras iniciativas del temario, como la Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle y el Régimen Previsional diferencial para Trabajadores y Trabajadoras Vitivinícolas. Este último punto podría seducir, reconocen en JxC, a algunos de sus diputados de provincias cuyanas para dar quórum. Pero los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, ya se habrían plegado a la postura del interbloque de JxC y tampoco darían quórum.

En el oficialismo trabajaban ayer en tratar de sumar voluntades de aliados y bloques opositores para sesionar hoy. Una tarea compleja para la debutante Paula Penacca, que reemplazó en la secretaría parlamentaria del FdT a Cristina Alvarez Rodríguez, nueva ministra de Gobierno bonaerense. Las renuncias a sus bancas de Alvarez Rodríguez y Facundo Moyano (por otros motivos) complican aun más los números para el oficialismo, que contaría con 117 diputados de los 129 necesarios para el quórum.

Desde el Frente de Todos salieron a responder las declaraciones de diputados opositores. "La ley de Etiquetado Frontal es un buen ejemplo para demostrar que aún en medio de un proceso electoral los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente", dijo Máximo Kirchner, el titular del bloque oficialista. "Va a ayudar a seguir mejorando el sistema de salud", agregó y sostuvo que, si bien "surgen controversias, no está prohibiendo nada, sino que va a permitir ver qué consumimos, no que las dejemos de consumir".

“No hay ningún argumento para que Juntos por el Cambio no venga a sesionar. Creo que no va a ocurrir, no van a cometer ese error porque estamos dando un paso para adelante”, sumó la diputada Cecilia Moreau (FdT). "Con esta ley podemos prevenir enfermedades serias que están apareciendo en los chicos, algo que hoy en la Argentina es un problema serio", agregó la vicejefa de la bancada oficialista y advirtió que "la malnutrición afecta a los sectores de más bajos ingresos" y precisó que en la Argentina "más medio millón de chicos" están en esa situación, por lo cual remarcó la necesidad de "una fuerte campaña educativa" para explicar los fundamentos del proyecto de ley.

"No está garantizado el quórum para tratar la ley, no nos confirmaron del resto de las bancadas, esperamos que los diputados de la oposición sean coherentes y cuiden lo que comen los argentinos", dijo la diputa oficialista Florencia Lampreabe.

En tanto, Leonardo Grosso (FdT) arremetió contra el interbloque macrista: "Hay un lobby muy fuerte por parte de algunas empresas de la industria alimentaria en contra de este proyecto, y vienen presionando a los distintos diputados y diputadas. Juntos por el Cambio se hace eco siempre de los intereses concentrados y sobre todo cuando van en contra de la población", afirmó y pidió a la oposición "sentarse a debatir".

Los reclamos para que se trate la ley de Etiquetado surgieron también desde el interior de Juntos por el Cambio. "Negri, pidan sesión especial con los temas de interés de JxC, pero también faciliten el tratamiento de la ley de Etiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas. Esto es lo prioritario", pidió el senador radical Julio Cobos.