En una conferencia de prensa realizada ayer en el Centro Cívico Grand Bourg, la Secretaria de Participación Ciudadana, Carolina Am, y el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunciaron el Plan Conectate Digital a través del cual se financiarán hasta 300 notebooks en 24 cuotas fijas de $3.123.44.

La funcionaria provincial explicó que será su área la encargada de otorgar esos créditos, y que para acceder a una de las Pentium N4200, no será necesario poseer una tarjeta de crédito, sino que la factura se pagará con la boleta de luz que llega mensualmente a través de Edesa, pero solo se aceptarán los pedidos de mayores de 18 años, titulares del servicio eléctrico, con domicilio actual en Salta y con un trabajo estable cuyo ingreso constatable no sea menor a un salario mínimo vital y móvil, es decir, que supere los $32.000 mensuales. En caso de ser independiente deberá estra inscripto como monotributista de las categorías A, B o C.

La titular de Participación Ciudadana le reconoció a este medio que el anuncio es para un segmento de la población “de clase media emprendedora”, y que la iniciativa surgió debido a que decidieron reemplazar el plan Sol en Casa, que otorgaba créditos para el acceso a termotanques solares y que hoy su precio se elevó mucho, “a este, que nos pareció una necesidad más primordial”.

En el análisis de la situación, Am detalló que evaluaron “que los estudiantes están recibiendo tablets o netbooks para estudiar, y que tienen diferentes formas de acceder gratuitamente al uso de equipos, al igual que hay programas para jubilados”, pero que no sucede lo mismo con los sectores de clase media con familia constituida “que a veces tienen una sola computadora y se cruzan actividades, como las tareas de los chicos y el trabajo”.

Por eso mismo solicitaron que los ingresos superen el mínimo y se ubiquen entre dos y tres salarios mínimos, así como el acceso a la energía eléctrica, y que sea el mismo solicitante el titular de ese servicio. “No es para una Pyme, sino para una persona que está empezando y que necesita una computadora para trabajar cotidianamente, y que por ahí las tarjetas de crédito tampoco brindan muchas posibilidades por el tema de los límites o los intereses “, agregó.

Esa cartera maneja un presupuesto de $20 millones destinados a comprar equipamiento que luego se otorga en créditos, como el plan Anafe en Casa, el antes mencionado Sol en Casa y ahora Conectate Digital. La secretaria aseguró que a través de una licitación pública ya accedieron a las 300 máquinas que podían comprar con el dinero disponible, y que a medida que recuperen el dinero, lanzarán una nueva convocatoria, “suponemos que en unos seis meses podemos recuperar volumen para comprar nuevas computadoras”.

“300 equipos pueden ser pocos o pueden ser muchos”, manifestó ante la pregunta de este medio, y aclaró que “mucho nos va a ir diciendo el nivel de inscripción que tengamos en estos días para evaluar a futuro cómo seguir”.

Afirmó que desde que utilizan esta modalidad tienen un cero por ciento de morosidad e “incobrables”, porque “la gente tiene que pagar la boleta de la luz, y le evitamos tener que presentar garantes y otros requisitos engorrosos y no tienen sorpresas en lo que deben pagar”.

En caso de superar las 300 inscripciones, los postulantes que hayan sido evaluados y cumplan con todos los requisitos participarán en un sorteo que se realizará el 2 de noviembre a través de la Lotería Provincial en el cual se elegirán los beneficiarios titulares y 50 suplentes. Cada postulante aprobado, recibirá un número de orden para el sorteo.

Las solicitudes para la adquisición de las notebooks, se reciben desde ayer y hasta el domingo 17 en el siguiente link: Conectate Digital

Brecha digital

Según Villada el plan forma parte de una estrategia del gobierno “para achicar la brecha digital entre los ciudadanos”. Y aprovechó para recordar que el pasado viernes el gobernador Gustavo Sáenz acompañó al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, en la presentación de proyectos de financiamiento en toda la provincia para fortalecer la conectividad.

Se entregarán 6.000 tablets para familias de los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) de capital, Rosario de la Frontera, Metán y Rosario de Lerma. Unas 10.000 tarjetas móviles con saldo prepago para beneficiarios del programa Hospitalizados, otras 1.500 para familias de pueblos originarios, y 5000 para familias del programa de Fortalecimiento Familiar de la Secretaría de Niñez.

Pero en cuanto a infraestructura, el ENACOM está trabajando para la construcción y desarrollo de infraestructura para la conexión digital en las localidades de Salvador Mazza, Aguaray, Yacuy, Campo Durán, Tartagal, Mosconi, Vespucio, Padre Lozano, Hickmann, Embarcación, Orán, Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Urundel, Colonia Santa Rosa, Joaquín V. González, Mollinedo, Gaona, Talavera, Quebrachal y Tolloche.

Estas obras se hacen en el marco de Aportes no reembolsables (ANR) que consisten en el financiamiento a través del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y que está destinada a licenciatarios de Servicios TIC que cuenten con registro de valor agregado y presten servicios en localidades de hasta 30.000 habitantes.

Asimismo desde Enacom puntualizaron que durante el 2020 y 2021 se aprobaron cinco proyectos de ANR que implican una inversión por más de $227 millones y darán internet a 22 mil salteños de 22 localidades de la provincia.

Pero Villada resaltó que en ese mismo encuentro, el gobernador dio la orden para que en cada plaza de todas las localidades, pueblos, municipios y ciudades, haya internet con acceso gratis. El ministro indicó también que pronto tendrán novedades al respecto a través de Saltic (Sociedad del Estado Salta Tecnologías de la Información y Comunicación). Y que utilizarían infraestructura ya existente, como torres de video vigilancia o de energía eléctrica para brindar el servicio.

Los anuncios del funcionario local no cayeron bien entre las autoridades del Ente de Comunicaciones Nacional. Fuentes directas confirmaron que recibieron algunas quejas desde el sector Pymes, “porque ponen a la provincia como actor para competir con los privados que están haciendo toda la inversión para dar conectividad en zonas inhóspitas”.

Por último, subrayaron que los dichos no tienen mucho sustento desde lo técnico, ya que primero se debe garantizar la conectividad, y que allí la provincia no está actuando, por lo que generar roces con quienes son los que verdaderamente van a llegar con internet a cada pueblo podría ahuyentar las inversiones.