"No quiero que la lluvia/ moje mis sueños/ y les quite sabor.// No quiero que el tiempo/ mastique los pétalos del paisaje/ donde he bebido tus labios/ hasta hacerlos palidecer.// No quiero creer/ que el mundo sea una paloma/ sin nido,/ sin luces y aromas.// Hoy pensaré en vos". "No quiero" se llama este poema de Marta Febré, y forma parte del libro Renacer, publicado en la colección Poesía de bolsillo por AlfonZina editoras, un pequeño sello independiente que crearon la escritora Beatriz Vignoli, junto a la fotógrafa Julieta López, con base en el barrio República de la Sexta de Rosario. Desde el nombre elegido para la editorial -y los proyectos que acometen-, recogen el espíritu indómito de la poeta Alfonsina Storni combinado con el placer de lo artesanal, hecho para circular de mano en mano. Renacer se presentará mañana, de 14 a 17, en el espacio Iván Rosado (Córdoba 2670), con aforo limitado y turnos previos al 341 3627273. La presentación consistirá en una exposición de pinturas de la autora, que también recitará. El libro estará a la venta.

Marta Febré es poeta, pintora e histórica propietaria de un kiosco de revistas (su “casa de lata”) en el barrio La Sexta. Renacer es su primer libro. En estos poemas -adelantan sus editoras-, Marta Febré expresa sentimientos íntimos y denuncia realidades urbanas en un lenguaje poético a la vez bello y accesible, con chispazos de calle y humor, que entre la musicalidad de la copla lorquiana y las búsquedas estéticas del modernismo o la vanguardia va dando cuenta tanto de una historia de amor como de los dramas colectivos actuales de su ciudad: el narcotráfico, la infancia y la juventud abandonadas, la quema de sus amados humedales de la niñez isleña que también evoca en sus pinturas. Renacer fue editado con el apoyo del laboratorio de comunicación y gestión cultural UbicuaLab.

Febré nació en 1954 en Rosario, donde se la inscribió con el nombre de Blanca Córdoba García Arellano Febré. Es poeta y pintora. Vivió hasta los seis años de edad en una isla del Paraná y luego se radicó en el barrio La Sexta, donde gestiona desde 1987 un kiosco de diarios y revistas, que también es su taller de pintura y espacio expositivo. Aprendió dibujo publicitario y comercial en la escuela Juana Elena Blanco. Su primera muestra fue “Paloma sin nido” patrocinada por la profesora Claudia del Río en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En 2018, realizó una muestra individual de sus pinturas en El Trocadero y participó de exposiciones grupales en El Castillo, efímero espacio cultural que funcionó en el barrio donde vive y trabaja. Recitó sus poesías con Gladis Pianessi en La Muestra Bar de Rosario, donde ganó un certamen de poesía por el poema “No quiero”, que fue recitado ante 200 personas en una sala del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. La Editorial Cuenta conmigo le publicó sus poemas “Renacer” y “Breves momentos”. En 2019 participó del evento literario “Triángulo de amor bizarro”, recitando algunos de sus poemas junto a otros poetas de la ciudad.

El nombre de la editorial, AlfonZina, es un homenaje a la poeta y periodista Alfonsina Storni (1892-1938), quien vivió durante varias épocas de su vida en el barrio República de la Sexta y en otros lugares de la ciudad de Rosario, y también a los zine o fanzines, publicaciones de baja tirada y formato reducido, destinados a todo público. "Los primeros proyectos editoriales de AlfonZina tienen en común que serán libros 'tardíos' de autoras mujeres que producen y autorizan estas obras desde el deseo, fuera de todo cálculo profesionalista o expectativa de legitimación", plantean las editoras, quienes apuestan a que cada uno de ellos resuma, a través de una cuidada selección entre las editoras y las autoras, procesos creativos extendidos durante los muchos años de una trayectoria vital. La editorial tiene una cuenta de instagram, @AlfonZinaeditoras.

Desde su presentación, como pequeño objeto, la colección "poesía de bolsillo" refiere a conjuntos breves de poemas que caben en la mano, "para leer en cualquier momento libre, con temas que resuenen en la vida cotidiana de quien los lee, por voces singulares que amplíen poéticamente la experiencia de vivir, en estilos y temas alternativos a los de una contemporaneidad hegemónica predecible", proponen desde AlfonZina.

El 16 de septiembre de 2021, "Renacer" fue declarado de Interés Municipal por Decreto N° 60.578 del Concejo Municipal de Rosario a partir de un proyecto presentado por las Concejalas María Verónica Irizar, Mónica Ferrero, Alejandra Lorena Carbajal y Susana Rueda, y el Concejal Lisandro Zeno, quienes declaran que "es deber del Estado reconocer a nuestros artistas, acompañando sus proyectos, apoyando sus ideas, compartiendo y celebrando sus logros".