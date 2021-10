La ilusión por volver a ver al mismo equipo que salió al campo a consagrarse campeón de América, aquella formación que hace un mes también se plantó frente a Brasil en el partido que se suspendió a los cinco minutos de juego, podrá revivirse este jueves de no mediar mayores inconvenientes. Fue Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, quien lo anunció de cara al encuentro de este jueves desde las 20 ante Paraguay, en Asunción, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, con televización de la TV Pública y TyC Sports. "No puedo confirmar el equipo porque tenemos algunos jugadores con molestias, pero en un 99 por ciento será el que jugó la final de la Copa América", aseguró el DT santafesino.

Aunque fue justamente la albiceleste la que abrió otra vez el juego para que los estadios vuelvan a disfrutar del público -en el triunfo sobre Bolivia con tres goles de Lionel Messi-, el reencuentro por la fecha que abre la ventana de octubre será la antesala de dos partidos consecutivos en los que habrá hinchas alentando a la Selección. Será ante Uruguay y Perú, en el Monumental, en un contexto de progresivo regreso a las canchas.

Para medirse ante el equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, Scaloni planea varios regresos importantes. Ante el seleccionado boliviano, ya no tuvo a disposición al arquero Martínez, al defensor "Cuti" Romero y al mediocampista Lo Celso, los tres desafectados para retornar a sus clubes en Inglaterra. Se estima que los tres volverán a ser titulares en lugar de Juan Musso, Germán Pezzella y Alejandro "Papu" Gómez, respectivamente, para que Argentina pare el mismo equipo que venció a la Canarinha el pasado 10 de julio.

Paraguay, rival incómodo

"Paraguay, siempre que hemos jugado, nos ha metido en dificultades -reconoció Scaloni este miércoles en la conferencia previa al partido-. Fue un rival difícil para todos: es complicado, juega de local y necesita ganar. Veremos el partido que proponen. Es un rival incómodo para enfrentar. Nuestra manera de jugar no va a cambiar. Nosotros nos proponemos ir partido tras partido. Esa es nuestra filosofía de trabajo y creemos que nos va a seguir yendo bien de esa manera".

El entrenador argentino reconoció al plantel en su conjunto -"estamos funcionando bien como equipo"- pero también se detuvo a dedicarle unas palabras especiales a Julián Álvarez, la actual figura de River y protagonista indiscutido del último Superclásico, sobre quien fue consultado. "A Julián lo apreciamos mucho y está teniendo un crecimiento enorme. Es un chico que además de aportarnos un montón de cosas futbolísticas, se mata en los entrenamientos y puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba. Que juegue o no, no tiene que ver con su edad", opinó.



El DT también le dedicó un párrafo al River-Boca: "No pudimos disfrutar de un clásico once contra once pero así y todo River dominó el partido y fue un justo vencedor. Está clarísimo que River mereció ganar y fue superior".

Un invicto que ilusiona

La Selección argentina pondrá en juego en Asunción un invicto de 22 partidos (14 victorias y 8 empates) y además intentará volver a ganarle a Paraguay por Eliminatorias luego de dos empates y una derrota. En el ciclo de Scaloni, la selección de Berizzo siempre fue un rival duro si se tienen en cuenta los tres antecedentes: empates 1-1 en la Copa América 2019 y en La Bombonera por Eliminatorias y ajustado triunfo por 1-0 en la fase de grupos del torneo sudamericano que conquistó la Argentina.

De cara a la clasificación rumbo al Mundial de Qatar, el equipo nacional se ubica en la segunda posición con 18 puntos, a seis del líder Brasil y con tres de ventaja sobre Uruguay, aunque todavía a la espera del fallo de la FIFA tras el clásico suspendido el 5 de septiembre. Paraguay, por su parte, figura en la sexta posición con 11 puntos y está a dos de Colombia, que se ubica en zona de repechaje.

La Albirroja llega de vencer a Venezuela (2-1) en Asunción, donde cortó una racha de seis partidos sin ganar que habían puesto en duda la continuidad del entrenador cordobés. Para enfrentar al campeón de América, Berizzo recuperará a Miguel Almirón (ausente en la última triple fecha por negativa del Newcastle, de Inglaterra), quien jugará junto a Ángel Romero (el goleador del equipo en las Eliminatorias con cuatro tantos) y un centrodelantero que podrían ser Antonio Sanabria o Carlos González.



Alerta amarilla

Aunque Scaloni planea no adelantarse a analizar el resto de la triple fecha, de algún modo la realidad le impone al conductor nacional y a todo el equipo cierta mirada puesta en el atractivo clásico rioplatense que se viene el domingo, en el Monumentral, cuando Argentina reciba a Uruguay. Y es que, de los probables titulares, hay cinco que están al límite de amonestaciones y no podrán enfrentar a los charrúas si reciben una más. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez son los que jugarán con el asterisco sobre sus espaldas. Claro que, si ingresan Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios y Nicolás Domínguez, también deberán cuidarse porque están en la misma situación.

Primero Paraguay, después Uruguay y, finalmente, Perú. Se levanta el telón de la ventana de octubre para soñar rumbo al Mundial y disfrutar de la Selección. Y nada mejor que de la mano del once que hizo olvidar el invierno pandémico consagrando a Argentina campeón de América.