Entre los personajes destacados de El juego del calamar, la exitosa serie surcoreana que arrasa con las cifras de Netflix, uno de los que cambió la vida de su intérprete fue Kang Sae-byeok, la desertora norcoreana. En solo unos días, Jung Ho-yeon se convirtió en la actriz y modelo con más seguidores en Instagram en Corea, con un meteórico salto de 400 mil seguidores a 15 millones.



"Cuando empezamos a filmar pedí una reunión con Hwang Dong-hyuk porque me sentía muy insegura, cuestionaba mi habilidad", dijo la actriz al diario The Korea Herald. "Necesitaba una confirmación de que era adecuada para el personaje. Con sus consejos y los de los actores con más experiencia en el elenco pude hacer lo que el personaje necesitaba, apartarme de mi personalidad y convertirme en Kang Sae-byok. Trato de no pensar demasiado en el éxito de la serie, concentrarme en que en mi próximo trabajo me vean como una mejor actriz."

Por lo pronto, el suceso le abrió otras puertas: Louis Vuitton, la marca de alta moda para la cual Jung Ho-yeon modeló en 2017 su colección primavera-verano, la nombró "Embajadora global". Nicolas Ghesquière, director artístico de la línea femenina, publicó en su cuenta de Instagram que "me enamoré inmediatamente del gran talento y fantástica personalidad de Ho-yeon. No puedo esperar a comenzar un nuevo capítulo del viaje que iniciamos con Louis Vuitton pocos años atrás."

Mientras tanto, Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, y el creador Hwang Dong-hyuk dieron pistas sobre las posibilidades de una segunda temporada.