La Cámara Federal de Apelaciones de Salta ordenó la prisión preventiva del comisario retirado de la Policía de Salta Víctor Hugo Almirón, procesado por el Juzgado Federal 1 de esta ciudad en una causa que se le sigue por delitos de lesa humanidad. En julio pasado, la misma alzada había confirmado su procesamiento en calidad de autor de los secuestros y las torturas aplicadas a 17 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, expediente que comparte en calidad de responsable con el propietario de esa compañía de transporte, Marcos Levín, y semanas después paralizó el avance hacia el juicio oral. La Corte Suprema, en tanto, debe definirse sobre las condenas que el comisario recibió junto a Levín y otros policías provinciales por el secuetsro y las torturas cometidas contra un delegado y chofer de la compañía.



Almirón aguardó hasta la semana pasada en libertad la definición de todos los procesos judiciales que lo apuntan como responsable de delitos de lesa humanidad sucedidos durante la última dictadura en la Comisaría 4ta de la capital salteña, de la que él fue comisario durante los años de dictadura cívico militar eclesiástica. El 23 de septiembre, su suerte cambió porque la Cámara de Apelaciones le dio la razón al Ministerio Público Fiscal en la causa en la que el Juzgado Federal número 1 de Salta lo procesó como autor de la privación ilegítima de la libertad y los tormentos cometidos en 1975 contra un exdirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP) y en calidad de partícpe secundario de las torturas que recibió otro referente del partido Democracia Cristiana de la provincia.

El tribunal que atiende las apelaciones en la provincia revirtió la decisión del juez Julio Bavio de procesar sin prisión preventiva a Almirón por considerar que "existe un interés estatal e internacional en impedir la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que frente a la comisión de hechos considerados de lesa humanidad, como son los que se le imputan a Almirón, se justifica la prisión preventiva".

Al dictar el procesamiento, el Juzgado Federal 1 no dispuso la prisión preventiva, decisión que fue discutida por Carlos Amad, fiscal del Área de Derechos Humanos de Salta, el 20 de abril pasado. Desde el Juzgado Federal, en tanto, se alegó que más allá del procesamiento no se advertían circunstancias procesales que ameriten la prisión preventiva. Pero dispuso una caución consistente en la promesa del exjefe policial de no ausentarse de su domicilio ni salir del país sin dar aviso a la justicia. De allí, Amad llevó el expediente a la Cámara de Apelaciones.

No era la única causa que la alzada debía analizar con Almirón como protagonista de crímenes de lesa humanidad. En julio pasado, confirmó los procesamientos para Almirón, Levín, el ex jefe de Personal de La Veloiz del Norte José Antonio Grueso y del policía retirado Enrique Víctor Cardozo en las violaciones a los derechos humanos de 17 trabajadores de la emrpesa de transporte. Y semanas después aceptó un recurso de casación presentado por la defensa de Levín para que esa alzada siga evaluando la situación.



Entonces, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación criticó la decisión del tribunal federal salteño por considerar que iba "en contra" de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018, cuando había definido los hechos contra estas víctimas como delitos de lesa humanidad. A los Supremos les resta definirse por el caso de Cobos, en el que tanto Almirón como Levín ya fueron condenados.