Con buena participación se inició esta tarde en la Plaza del Congreso el primer Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No binaries y Transmasculinidades (Mlttbnbt) que se realiza este fin de semana con actividades, juegos y charlas, y tiene previsto como cierre una marcha a Plaza de Mayo.



Bajo la consigna "Agitemos el fuego de los Encuentros Plurinacionales" se desarrollaron veinte talleres y charlas sobre violencias, aborto legal, educación sexual integral (ESI) y economía feminista en gazebos montados sobre las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, laterales al Congreso, bordeando la plaza. En simultáneo, hubo veinte editoriales feministas y una feria de productos, sobre Callao y Rivadavia.



El escenario fue montado delante del Congreso de la Nación, donde se leyó un documento en el que se dijo que "Somos parte de los grandes procesos de organización y lucha que han dado paso al potente movimiento de mujeres y disidencias de nuestro país. Defendemos la independencia política de los gobiernos de turno y no dejamos a un costado nuestras demandas y banderas históricas, sino que nos seguimos organizando en las calles, enfrentando a los sectores oscurantistas y antiderechos".



Para cerrar la jornada se realizó también un pañuelazo "para exigir el cumplimiento de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", sancionada en diciembre de 2020.



Mañana domingo la convocatoria es a las 15 en Plaza Lorea (Rivadavia y Sáenz Peña) para marchar hasta Plaza de Mayo bajo las consignas "basta de ajuste, femicidios y trans travesticidios", "por el cumplimiento efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo y de la educación sexual integral".



La integrante de la Comisión Organizadora, Eva Amorín, explicó a Télam que los temas más convocantes del encuentro fueron los talleres sobre "violencia contra las mujeres, travestis y trans" donde se relataron distintas experiencias.



También despertaron interés los talleres sobre "economías feministas" y la "economía del cuidado" , donde se puso bajo análisis la "necesidad de reconocer con una remuneración" los trabajos domésticos y del cuidado que afectan especialmente a las mujeres.



Otro de los temas convocantes, dijo Amorín, fue el relacionado con la necesidad de cumplimiento de la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).



El encuentro tuvo también como atractivos una feria de editoriales feministas y de libros infantiles, juegos memotec sobre patriarcado y trabajo no remunerado de las mujeres, además de un taller sobre "feminismos latinoamericanos".



En este contexto, Nina Brugo, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, señaló que la campaña por el aborto "es una campaña feminista" y dijo que la lucha por las mujeres, por las diversidades sexuales y de genero "son feministas y significan un cambio contra la hegemonía patriarcal y capitalista que se impone". "La interrupción del embarazo hace a nuestra autonomía, independencia y libertad para una sociedad mejor", agregó.



Por su parte Claudia Korol, integrante de Feministas del Abya Yala, hizo referencia a los feminismos plurinacionales y dijo que "tienen que ver con la descolonización de la cultura de los feminismos, porque nosotros necesitamos no solo despatriarcalizar las experiencias populares sino también descolonizarlas y eso significa que los estados nación se constituyeron sobre la base del coloniaje, sobre la base del aplastamiento de algunas cultura por la cultura hegemónica que se impuso".