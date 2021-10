El primer ministro checo, el magnate Andrej Babis, perdió las elecciones legislativas con un 27,14 por ciento de los votos a su partido Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) frente a la alianza de centroderecha SPOLU que obtuvo un 27,78 por ciento en los comicios que se realizaron el viernes y sábado en la República Checa. Voceros de la coalición ganadora dijo que podría aliarse con el Partido Pirata y el movimiento Alcaldes e Independientes (STAN). Hace menos de una semana Babis fue señalado en los Pandora Papers por la compra de propiedades cerca de la Costa Azul francesa a través de empresas offshore. Es el primer mandatario señalado en los papeles de Pandora que se presenta a elecciones tras la publicación de la investigación periodística en la que también fueron salpicados los líderes actuales de 14 países.

Resultado sorpresivo



Con el recuento del 99,99 por ciento de los votos la alianza Juntos formada entre Cívicos Demócratas (derecha), TOP09 (centroderecha) y los cristianodemócratas (centroderecha) logró el 27,78 por ciento de los votos, un resultado que en el último momento del conteo se volteó a su favor. La coalición ganadora también se aseguró 71 escaños en el parlamento checo. En tanto Babis, salpicado en los Pandora Papers, consiguió el 27,14 por ciento y 72 escaños.

Mientras que los partidos que integran la coalición gobernante de Babis, el partido Socialdemócrata Checo (CSSD) y el Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM) no tendrán representación en el Parlamento al no lograr superar el umbral del 5 por ciento necesario para tener representación parlamentaria.



Para el partido Comunista se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que no tendrá representación en la Cámara. Mientras que el presidente del CSSD y actual ministro del Interior, Jan Hamacek, afirmó que el 25 de octubre pondrá a disposición su renuncia. En tanto el partido ultranacionalista y xenófobo,Libertad y Democracia Directa (SPD) de Tomio Okamura, un empresario de origen japonés tuvo el 9,5 por ciento de los votos y 20 escaños.

Las dos coaliciones opositoras, (SPOLU; y el Partido Pirata junto a Alcaldes e Independientes) ya habían aclarado que no negociarían la formación de un gobierno con Babis. En total ambas coaliciones tendrían una mayoría de 108 de los 200 escaños.



Los Piratas y la centroderecha

Por su parte, Ivan Bartos, arquitecto de software y líder del Partido Pirata afirmó que las revelaciones sobre Babis en los Pandora Papers son "otra pieza más del rompecabezas". Para Bartos, entrevistado por The Washington Post antes del cierre de urnas, otro periodo de Babis llevaría a una "Orbanización" del país. "Son pasos que probablemente nos llevarían a ser excluidos de la Europa democrática tal y como la conocemos ahora", afirmó.



Babis tiene una estrecha relación con el actual primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien lidera una campaña contra los derechos de los colectivos LGBTIQ. "Ese es el camino que no queremos recorrer", añadió Bartos.



La coalición SPOLU está liderada por el politólogo y exministro de Educación, Petr Fiala, quien celebró el resultado electoral de este sábado. "Lo prometimos y lo haremos", afirmó el líder del Partido Cívico Democrático (ODS). El vicepresidente del ODS, Martin Kupka, señaló que a pesar de las incertidumbres ideológicas entre los integrantes de la coalición ganadora, su partido espera formar gobierno con los Piratas de Bartos. "Queremos traer el cambio, y con el Partido Pirata podemos alcanzarlo", dijo el dirigente conservador.

Bartos también se mostró a favor de formar gobierno con la coalición de centroderecha. "La oposición democrática tendrá mayoría en el Parlamento. Empezaremos a negociar un gobierno futuro con el resto de la oposición".

El Donald Trump checo

Además de su aparición en los Pandora Papers, Babis, de 67 años, propietario de la antigua empresa estatal Agrofert y uno de los hombres más poderosos de República Checa, es acusado de presunto fraude en las subvenciones de la Unión Europea. El primer ministro es señalado por conflicto de intereses como empresario del conglomerado Agrofert y político. En los Pandora Papers se reveló que en 2009 Babis financió la compra de propiedades, incluyendo un castillo, cerca de la exclusiva Costa Azul de Francia. El dinero para completar la transacción, 15 millones de euros, lo movió a través de préstamos secretos en tres empresas alojadas en guaridas fiscales, una en las Islas Vírgenes Británicas, otra en Estados Unidos y la última en Mónaco.



El magnate votó el sábado por la mañana en la ciudad de Lovosice, pidió "estabilidad en estos tiempos inestables". "No debemos cambiar el gobierno ahora", subrayó. Finalmente la designación del primer ministro está en manos del presidente checo, Milos Zeman, un antiguo aliado de Babis. Zeman, de 77 años, había sugerido que podría nombrar a Babis aunque no tuviera mayoría parlamentaria. En el último mes el presidente checo pasó al menos ocho días en un hospital militar de Praga. Según consigna el diario británico The Guardian, el mandatario canceló una entrevista televisada sobre los recientes resultados electorales debido a su mal estado de salud.