El jefe de Gabinete, Juan Manzur, viajará a Estados Unidos, en medio de las intensas negociaciones que el Gobierno está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el objetivo de acompañar al ministro de Economía, Martín Guzmán, que ya se encuentra en Washington, donde, desde este lunes, forma parte de distintos encuentros con representantes del organismo. Según adelantaron desde Casa Rosada, Manzur saldrá de Buenos Aires entre el martes y el miércoles y el destino, en principio, sería Nueva York, ya que allí se llevará a cabo una reunión con distintos inversores que tienen interés en Argentina.

El objetivo del viaje de Manzur, según informaron fuentes del Gobierno a Página/12, sería "potenciar e impulsar las inversiones en el país", pero también se entiende que el jefe de Gabinete colaborará en el diálogo con el Fondo Monetario para las negociaciones, ya que a fin de año habrá un importante vencimiento.

La confirmación del viaje de Manzur corrió por cuenta del Presidente. el Tal como dijo Alberto Fernández durante el acto que llevó adelante en Tucumán este lunes, él, Guzmán y Manzur son las tres personas que dialogan regularmente con el FMI. Se tratará del primer viaje internacional del flamante Jefe de Ministros, que desde que asumió sostiene una intensa agenda en Casa Rosada.

"Mientras Juan (Manzur), Martín (Guzmán) y yo seguimos discutiendo con el Fondo para tener las mejores condiciones para nuestro pueblo, el exministro de Economía (por Nicolás Dujovne), que fue quien tomó la deuda, y el expresidente (por Mauricio Macri) están en Miami brindando y riéndose en un restaurante carísimo. Al desendeudamiento le decimos que sí, siempre y cuando no sea a costa del hambre y la miseria de nuestro pueblo", puntualizó el Presidente en su discurso en Tucumán y señaló a Manzur que lo miró sonriendo arriba del escenario. El jefe de Estado también se refirió a la oposición al afirmar que "nos dejaron una deuda de 19 mil millones de dólares que hay que pagar. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos porque los 19 mil millones de dólares no los paga una entelequia que se llamar Argentina, los pagan todos los ciudadanos y eso es lo que no podemos permitir que siga ocurriendo".

El viaje del Jefe de Gabinete será breve, entre otras cosas porque Manzur es uno de los principales organizadores del evento masivo que el Gobierno prepara para el 17 de octubre en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista. Desde su entorno aseguraron que "todavía no hay agenda cerrada, ni tampoco está confirmado el destino, pero el Jefe de Gabinete iría en principio a la ciudad de Nueva York. Esa es la posibilidad más cierta y las actividades tendrían que ver con tema inversores". También se especula que este viaje podría significar el primer paso para la organización de una posible visita oficial del presidente argentino a los Estados Unidos.

El que sí tiene una agenda planificada que ya está llevando a cabo en Estados Unidos es Guzmán. Además de entrevistarse en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, asistirá a la Asamblea Anual del Fondo y el Banco Mundial, y a la cumbre de ministros del G-20. Allí, el funcionario se encuentra acompañado por una comitiva que incluye al titular del Banco Central, Miguel Pesce, que también participará de la cumbre del G-20 y de la reunión anual del Fondo, al igual que director de la Argentina en el FMI, Sergio Chodos.

Respecto a si la invitación para que Manzur viaje a Estados Unidos fue o no realizada por el ministro Guzmán, desde el Gobierno indicaron a este diario que esa cuestión no es relevante. "Lo importante es que hay un trabajo articulado de dos funcionarios que se conocen hace tiempo y que tienen un vínculo y diálogo continuo", puntualizaron. En esa línea, subrayaron que "no es una cuestión de si hay o no invitación. Este es un Gobierno que trabaja de forma articulada para poder tener una reunión con inversores en Nueva York, que en ese encuentro haya argumentos bien fundados y se pueda ver la construcción que está teniendo el Gobierno". "El viaje es una decisión articulada y estratégica de ambos funcionarios", concluyeron las fuentes del oficialismo.

El viernes de esta semana habría en Nueva York una reunión con inversores argentinos a la que asistirían el ministro Guzmán y Manzur. Luego de eso, el jefe de ministros retornaría al país. Manzur tiene buen vínculo y contacto con distintas figuras y funcionarios estadounidenses, y en el último tiempo realizó distintos viajes a Washington. Uno de sus contactos, por ejemplo, es la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que visitó Tucumán en 2016 --cuando Manzur era gobernador y el marido de Jill, Joe Biden, era el vicepresidente de Barack Obama--. En aquella ocasión, Jill Biden conoció la Casa de Tucumán, donde se declaró la independencia de nuestro país, y dio una serie de charlas a docentes, ya que es doctora en Educación.