”No tengo lugar para (Lucas) Bernardi en mi equipo”, afirmó ayer Julio César "Larry" Saldaña, nuevo manager del fútbol de Newell’s. El ex volante leproso tiene la tarea de darle seriedad al fútbol profesional, con más de cinco años de intrascendencia deportiva, y anticipó que no tendrá en cuenta a quienes el ex vicepresidente Cristian D’Amico contrató luego del bochorno que significó el paso por el club de Germán Burgos. “No creo que pueda convivir en el trabajo con Bernardi, su contrato es un problema”, recalcó Saldaña, quien dejó abierta la posible continuidad de Enrique Borrelli al frente de las divisiones inferiores y respaldó a Fernando Gamboa.



Mientras abogados y contadores de la nueva dirigencia intentan dilucidar el descalabro económico y financiero de Newell’s, en la tarea deportiva está al frente Saldaña, hombre de confianza del presidente Ignacio Astore. “Yo no tengo en mi equipo a Bernardi. Lo que hablamos es que no estará en otro lugar del club. Yo no quiero hablar mucho de lo que Lucas (Bernardi) piensa, pero la verdad que no tengo lugar para él", adelantó Saldaña. “El miércoles (por hoy) vamos a tener una reunión en la que se van a definir todas las cosas”, precisó Saldaña en Canal 3. “El problema de Bernardi es el contrato, Tenemos que ver el tema contractual para no perjudicar al club. Ya lo hablamos y ahora tiene que tomar una decisión la dirigencia. No sé si Bernardi entendió lo que le dije. Pero Nacho (Astore) me pone arriba de todos en el fútbol profesional y yo tomo decisiones”, subrayó Saldaña.

El mismo camino de Bernardi pueden tomar Cristian Vella y Daniel Fagiani, otros ex jugadores que luego de la salida de Burgos contrató D’Amico para las inferiores, en un intento por encontrar apoyo de ex jugadores a su candidatura a presidente. “Con Vella estuve hablando. Tanto él como Fagiani, que vinieron nombrados por D'Amico, no sé qué función pueden cumplir. A mí me compromete buscarles un lugar, es un situación difícil para mí. Es gente del club, potable, pero tampoco hay tantos puestos para cubrir. No puedo amontonar gente porque después eso genera un gasto para el club", explicó el nuevo manager leproso.

Diferente es el caso de Enrique Borreli, coordinador de las divisiones inferiores. “Está en observación”, aclaró Saldaña. Por último, el flamante manager se refirió también el crítico presente del primer equipo y del futuro de Fernando Gamboa como entrenador. “Hay que apoyar a este equipo. Hoy Newell’s no encuentra una regularidad”, apuntó.