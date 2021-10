El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en un dictamen histórico que Paraguay violó los derechos de una comunidad indígena al no prevenir la contaminación de las tierras ancestrales que habita por el uso intensivo de plaguicidas de empresas agrícolas. "Paraguay no monitoreó adecuadamente la fumigación y no pudo prevenir la contaminación".

La entidad de Naciones Unidas calificó el dictamen como histórico porque es el primero que establece que, en el caso de pueblos indígenas, la noción de “domicilio” debe entenderse como "la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos, y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca".

El caso de la comunidad indígena de Campo Agua’ẽ

El dictamen del Comité responde a una denuncia presentada por un líder indígena y un maestro de la escuela comunitaria, en nombre de los 201 integrantes de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní.

La comunidad indígena de Campo Agua’ẽ -situada en el departamento de Canindeyú- vive en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan para producir soja genéticamente modificada.

"Esa fumigación ha matado los animales de cría de la comunidad indígena y afectado sus cultivos de subsistencia y árboles frutales, asi como recursos de la caza, pesca y recolección", indica el dictamen del Comité.

La comunidad indígena presentó denuncias ante la justicia paraguaya sin resultados antes de llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos.

“Dicha omisión en su deber de proteger permitió que prosiguieran por muchos años las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, destruyendo elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de la comunidad indígena afectada”, asegura el dictamen.

El Comité "recomienda que Paraguay prosiga con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, repare integralmente a las víctimas por el daño sufrido, tome todas las medidas que sean necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para reparar la degradación ambiental, y adopte medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro".