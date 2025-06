“El censo en nuestro cordón era muy esencial porque caminábamos a oscuras”, asegura Silvio Pérez, productor frutihortícola platense en diálogo con Buenos Aires/12. La suya no es una voz aislada. Entre el escepticismo por la falta de datos confiables y la urgencia por mejorar un sector clave que abastece al AMBA y más allá, se lanzó oficialmente el relevamiento más esperado de los últimos años por el Cordón hortícola de La Plata. Una iniciativa articulada entre la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el municipio local y el gobierno bonaerense que busca aportarle visibilidad y planificación a una actividad tan productiva como invisibilizada, de acuerdo a lo señalado por las partes. El proyecto en sí es más amplio, y apuntará a cubrir todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

“No hay política pública eficaz sin información precisa”, sostiene Agustín Lódola, director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP, y uno de los coordinadores del censo. Esa parece ser la premisa que motiva el relevamiento iniciado el pasado domingo, que se extenderá hasta el 31 de julio. El objetivo es tan claro como pendiente: saber cuántos productores trabajan realmente en el Cordón Hortícola platense, qué superficie ocupan, qué cultivan, en qué condiciones lo hacen, cómo lo comercializan y cuántos empleos generan, entre las preguntas principales que buscan ser respondidas. Una vez concluido el relevamiento se elaborará una base de datos para atender las principales urgencias de las pymes hortícolas y bajar políticas públicas precisas.

El nivel de informalidad sorprende incluso a quienes conocen el sector. “Hoy no hay un patrón de producción, ni mensual ni anual. Todo es a ojo. Hay productores que no tienen ni una anotación básica”, revela Lódola. Esto no solo dificulta medir la producción real, sino también calcular costos, ingresos o planificar inversiones.

El productor platense, Silvio Pérez, coincide: “Espero que lo hagan como corresponde. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. El desorden es muy grande y sería bueno que se empiece a pensar en política pública para el sector, porque cada día está más complicada la cosa para todos los laburantes”.

El desconocimiento numérico tiene consecuencias prácticas. “Cuando hay un desastre climático, piden ayuda. Pero no se sabe cuántos son, ni dónde están. No se puede ni siquiera dimensionar la ayuda”, añade Lódola y cierra: “Una vez completado el censo, desde la UNLP vamos a continuar con la medición al igual que lo hará el Gobierno provincial, porque el nacional ya sabemos que no, porque directamente se ha retirado del mundo”.

“El mayor volumen de verdura sale de acá, siempre se habla del 70 por ciento de lo que se consume en toda la provincia. Pero como no hay datos certeros, hay dudas respecto a la calidad de la producción”, advierte Lódola. La magnitud del área es innegable: sólo en el partido de La Plata, el censo agropecuario 2018 identificó 1.346 explotaciones sobre 3.000 hectáreas. Sin embargo, los datos satelitales detectan casi 8.000 hectáreas activas.

A nivel nacional, el último censo específico del sector es de 2005, cuando se relevaron 1.047 explotaciones hortícolas en La Plata sobre 3.856 hectáreas. Desde entonces, sólo se han registrado fragmentos mediante encuestas sectoriales o lecturas de imágenes satelitales.

En este punto, la UNLP se suma con experiencia y recursos. El proyecto es coordinado desde la Facultad de Ciencias Económicas, a través del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial, y cuenta con el aporte técnico de las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Veterinarias, Naturales y Museo, y Humanidades.

Martín López Armengol, presidente de la UNLP, lo resumió así: “Los avances tecnológicos y el conocimiento académico tienen que estar al servicio de la comunidad, aportando valor agregado a los sectores productivos de la región. Nuestra Universidad tiene la capacidad y los recursos humanos formados para sumar al desarrollo e implementación de políticas públicas que ayuden a resolver las problemáticas de la sociedad”.

La institución no trabaja sola: el sistema estadístico se articula con la UTN, UCALP, el INTA, organizaciones de productores, cámaras empresariales y los tres niveles de gobierno. La información será continua, abierta, fiable y útil tanto para la investigación académica como para el diseño de políticas públicas y decisiones privadas.

Cómo es el despliegue del censo

Según Lódola, “lo que se presentó fue todo un plan integral de ayuda al Cordón, ya que La Plata, junto con Florencio Varela y Berazategui, da de comer a más de 13 millones de habitantes”. La preocupación ambiental, el uso del agua, los agroquímicos, el manejo de residuos, convive con la urgencia social: la mayoría de los productores son pequeños, informales y, en gran parte, migrantes bolivianos, de acuerdo a los pocos datos que se tiene.





Para llegar a ellos con la investigación, el partido de La Plata fue dividido en 12 segmentos rurales, cada uno a cargo de una persona. “Cada listador tiene un mes para relevar todo lo que haya en ese segmento. Si encuentra una chacra, se aplica un cuestionario sencillo: qué produce, cuántos trabajadores emplea, cuántas hectáreas, cuánto bajo cubierta, cuánto a campo”, explica el coordinador.

Los listadores son técnicos de asociaciones del sector. Entre ellas, la Sociedad Rural, UTEP y organizaciones de agricultura familiar. “No se trata de seguir a nadie. Se trata de ayudar”, aclara Lódola.

Obras más allá del censo y un proyecto a escala provincial

El proyecto no se limita al conteo. También incluye un plan hídrico con diagnóstico y herramientas de gestión del agua y mejoras en infraestructura. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó la incorporación de La Plata al Programa Caminos Rurales. La primera obra será la mejora de 3,5 kilómetros de la calle 425, entre las rutas 2 y 36 con el objetivo de facilitar el traslado de los productores y vecinos.

“Esperamos repetir los buenos resultados también en La Plata”, expresó Rodríguez. Además, se avanza con la construcción del nuevo Mercado Bonaerense, dentro del Mercado Regional, que ofrecerá productos frescos con un 40 por ciento de descuento a consumidores con Cuenta DNI, abriendo nuevas posibilidades comerciales y registradas para los productores locales.

A mediano plazo, la experiencia platense será una prueba piloto: “El gobierno bonaerense está pensando en hacer a fin de año un censo de toda la provincia para relevar todos los cordones hortícolas, cuyo proyecto macro todavía está gestándose”, anticipó Lódola.

Aún sin cifras exactas, el cordón hortícola de La Plata es reconocido como el principal del país en producción de tomate, acelga y lechuga. Pero la falta de datos sistemáticos impide dimensionar su verdadero peso.

Como afirmó López Armengol, “siempre que nos convoquen para aportar en iniciativas de esta naturaleza, estaremos presentes”. La UNLP no sólo da el presente: lidera el esfuerzo técnico y metodológico para que este sector deje atrás la informalidad y crezca con planificación. El censo ya está en marcha.