DOMINGO 17

CINE

Año Milstein El 8 de octubre se cumplieron 94 años del nacimiento del Dr. Cesar Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984, quien desde finales de la década del 70 desarrolló investigaciones vinculadas a los anticuerpos monoclonales, que actualmente se utilizan en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Para celebrar su vida y su obra, durante el mes de octubre se presentan una serie de actividades que giran en torno a su figura y a difundir la importancia de sus descubrimientos. Hoy se realizará una proyección de Un fueguito, la historia de César Milstein, el documental dedicado a su figura, con música en vivo a cargo de la Camerata Bariloche, bajo la dirección de Martín Fraile. La película también estará disponible online y gratis en la plataforma de Vimeo.

A las 15, en el Microestadio de Tecnópolis, J.B. de la Salle 4341, Villa Martelli. Gratis.

TEATRO

La pasión según G.H. Esta adaptación para el teatro de la novela de Clarice Lispector presenta a una mujer que, de manera epifánica, emprende un viaje introspectivo en el interior de su confortable departamento de clase acomodada en la ciudad. En su recorrido, G.H. cuestiona las vanidades de la conciencia humana; devela las problemáticas del lugar de la mujer en el patriarcado y en el mundo del arte (el personaje es una escultora aficionada); evidencia las tensiones de clase (en el vínculo con su mucama Janair) y los avatares y padecimientos del ser humano en la sociedad contemporánea, para encontrar su propio lugar y su propia voz.Adaptación y dirección: Marcelo Velázquez. Actuación: Mercedes Fraile.

A las 18, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $700.

Vigilante Una garita de seguridad y un dedo juvenil desgarra el polvo de las ventanas: “Puto, Rati Botón, Morocha menos miedo te meten de todo”. Una vigilante que trabaja en el silencio de la calle y cuida a sus hijas a la distancia. Se enamora de un pibito hermoso que entra a las casas del barrio y sueña con volverse pelo, bolsa o fantasmita. Estrenada originalmente en 2017 en el Teatro La Materia, esta obra con dramaturgia y dirección de Laura Sdbar formó parte del Festival Novísima Dramaturgia Argentina, la Bienal de Arte Joven 2019 y fue seleccionada por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en su convocatoria de teatro para este segundo semestre del año. Con Claudia Cantero.

A las 19, en el Centro Cultural Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

Las oceánicas En un cuarto de hotel de una ciudad balnearia, dos jóvenes compañeras de colegio pasan su estadía mientras asisten a una convención de poesía. Sutilmente tocadas por el universo de Storni y Pizarnik, cultivan un micromundo de intimidad apocalíptica y florida, a resguardo de los vaivenes y asperezas del exterior. Es de noche cuando, de un modo espontáneo, un joven empleado del hotel ingresa a la habitación. Las incipientes poetas se descubrirán fallidas, incompletas o simplemente jóvenes. Con dirección de Manuela Méndez, esta obra de Lucila Rubinstein fue publicada por la editorial Policarpo. Elenco: Delfina Colombo, Stephanie Troiano y Fabián Carrasco.

A las 19, en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $600.

LUNES 18

ETCÉTERA

Festival No Convencional Durante la primavera, este nuevo festival curado por Martín Bauer propone una programación de espectáculos de música, danza, performance y cine en formatos no convencionales, a menudo en lugares también atípicos, ubicados en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires: parques al aire libre, establecimientos deportivos, antiguos teatros, halls de edificios comerciales y corporativos, veredas de distintos barrios, y también las pantallas individuales. Todos serán puntos de encuentro para disfrutar de obras que ponen en cruce diferentes disciplinas artísticas, con artistas amateur y profesionales como protagonistas. Hasta el 4 de diciembre estará disponible online Strange & Sacred Noise, obra de John Luther Adams filmada en La Boca, con dirección de Alejo Moguillansky. Música para percusión y sirenas, interpretada por Tambor Fantasma, con la participación especial de los Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha.

Programación completa en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

ARTE

Las oferentes Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad. Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

Simbiología Se trata de una extensa exposición que reúne cerca de 170 obras de arte argentino contemporáneo que exploran nuevas vinculaciones y simbiosis entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento, y obliga a replantear los modos de pensar y estar en el mundo. La exhibición, que cuenta con la curaduría de un equipo dirigido por Valeria González, se desarrolla a través de seis ejes: Ecología política, Catástrofes y Cuidados, Interagencias, Animismo, Simbiontes, Derechos no humanos.

En el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

La obra pública En su nueva obra, Nacho Bartolone pone en escena la ambición de un único personaje, un escultor bastante despreciable que, en la época del Centenario argentino es capaz de pisar cualquier cabeza y convencer a quien sea para cumplir su deseo: erigir estatuas gigantes de próceres nacionales en todo el país y fijar en piedra un relato patriótico para la posteridad. O, quizás, para que lo recuerden para siempre a él. Escrita junto a Juan Laxagueborde, lo que está en el centro de La obra pública es la palabra: la dramaturgia de Bartolone es una caja de sorpresas que nos lleva del pasado al presente, de la tradición literaria argentina a nuestros tiempos, que se hace cargo de pensar nuestros mitos nacionales pero está dialogando siempre con el espectador contemporáneo.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $700.

MARTES 19

ARTE

Cómo conseguir Charlys Las fotografías de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu que integran esta muestra dan cuenta de diferentes versiones de Charly García a lo largo de su vida: en la intimidad, en sus presentaciones en vivo, durante las grabaciones y en producciones para tapas de discos y revistas. Capturas que revelan las múltiples visiones que las artistas han construido durante su tiempo con el músico. Más allá de la provocación, la desmesura o el narcisismo que son su marca, en estas imágenes se descubre el costado más lúdico y hasta cierta fragilidad de la máxima estrella del rock argentino. En el marco de la muestra, hoy se presentará “Confesiones de octubre”, una charla con la participación de Rafael Varela, Sebastián Furman y Mariano del Mazo.

A las 19, en el Hall del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

El canon accidental Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la exposición “El canon accidental: Mujeres artistas en Argentina (1890-1950)”. Con la curaduría de la investigadora Georgina Gluzman, reúne más de 80 pinturas, dibujos, grabados, fotografías y esculturas realizadas por 44 artistas, muchas de ellas ignoradas o desconocidas. “El recorte que propone la muestra permite asistir a la emergencia paulatina de las artistas plásticas en un período que conoció grandes jornadas de lucha por la reivindicación de la mujer. En el apenas más de medio siglo que explora la muestra, se constituyeron los primeros movimientos feministas, que fueron cobrando potencia al abarcar diversos grupos sociales, hasta lograr la adquisición de plenos derechos ciudadanos, lo que abrió un nuevo panorama” (Andrés Duprat).

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Cuando cambia el mundo La exhibición reúne cinco proyectos que abordan problemas que son parte de la agenda del feminismo contemporáneo. La muestra reúne una selección de obras de la artista feminista española Esther Ferrer; obras de Pau Delgado Iglesias, artista uruguaya que investiga la construcción de estereotipos sobre el deseo y la sexualidad en personas no videntes; Joiri Minaya, artista afrocaribeña cuyo trabajo que realiza obras sobre la construcción estereotípica de la mujer del Caribe; Sebastián Calfuqueo, artista mapuche que investiga temas vinculados a su identidad; y Aline Motta, de Brasil, quien registra viajes que realiza por ciudades conectadas por la esclavitud, en las que indaga en sus orígenes. Curadora: Andrea Giunta.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Reunión Por primera vez, Galería Ruth Benzacar convoca a los y las artistas que representa a participar en una exhibición colectiva. Reunión presentará una obra de cada artista. Este conjunto estará, durante cuatro meses, en constante movimiento: una vez por semana, dos obras se adelantarán en la sala ganando protagonismo, abriendo otro estadio expositivo y funcionando como puerta de entrada hacia las dos salas laterales de la galería donde cada artista realizarán su propia presentación individual e inaugurarán las nuevas salas de la galería. Con obras de Roberto Aizenberg, Ernesto Ballesteros, Eduardo Basualdo, Chiachio & Giannone, Flavia Da Rin, Marina De Caro, Sofía Durrieu, Leandro Erlich, Ana Gallardo, Max Gómez Canle, Sebastián Gordín, Julio Grinblatt, Carlos Herrera, Carlos Huffmann, Guillermo Iuso, Daniel Joglar, Fabio Kacero, Luciana Lamothe, Catalina León, Jazmín López, Jorge Macchi, Tomás Maglione, Marie Orensanz, Liliana Porter, Florencia Rodríguez Giles, Miguel Rothschild, Tomás Saraceno, Pablo Siquier, Mariana Telleria y Adrián Villar Rojas. Curadora: Lara Marmor.

En Galería Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco1287. Gratis.

MIÉRCOLES 20

CINE

Kurosawa, Lado B Hasta el sábado 23 de octubre continúa este ciclo integrado por nueve largometrajes dirigidos por Akira Kurosawa, todos ellos en copias 35mm enviadas especialmente desde Tokio, que recorren el lado menos conocido de la filmografía del gran cineasta japonés. Reconocido en todo el mundo por obras maestras como Los siete samuráis, Vivir, Yojimbo y Rashomon, entre muchos otros éxitos de crítica y público, este programa intenta iluminar títulos igualmente valiosos que, por diversas razones, no han tenido las mismas posibilidades de exposición en salas de cine o en la valoración cinéfila. Hoy se proyectará Los bajos fondos (1957) y Crónica de un ser vivo (1955).

A las 15 y 18, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $200.

ARTE

34 artistas argentinos La exposición colectiva Adentro no hay más que una morada reúne el trabajo de 34 artistas argentinos, recorriendo la escena local con obras recientes de creadores y creadoras jóvenes provenientes de distintas regiones del país que manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno, ya sea este material, intangible o espiritual. Mientras algunos de los trabajos de la exhibición buscan hacer reconocible en los objetos y espacios la figura del cuerpo y las huellas del pulso vital, otros los evidencian en su tendencia a reordenar objetos que se acumulan en el caos de lo cotidiano y que cargan de valor afectivo y ritual. Gran número de los artistas recurren también a materiales naturales y encontrados como un canal fundamental mediante el cual manifestarse y expresan un interés por retomar formas de producción artística que investigan lo ancestral y se apoyan en saberes heredados y aprendidos en comunidad.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

Ufficio di Autoconoscenza El artista visual Mariano Giraud presenta una instalación interactiva de carácter tecnológico en la cual el espectador es registrado por un scanner 3D para luego encontrarse con su versión digitalizada a través de un dispositivo de realidad virtual. La instalación se completa con una serie de esculturas que Giraud realiza a partir de la combinación del escaneo, la impresión y el modelado 3D con técnicas tradicionales. Mariano Giraud utiliza la tecnología para elaborar obras que se inspiran en la ciencia, la biología, la cosmología y la evolución de los seres vivos. Dibujo, impresión 3D y realidad virtual abundan en sus creaciones. Sus obras han resultado premiadas en el Premio Fundación Andreani, el Premio Itaú Cultural Artes Visuales, Premio arteBA, Concurso Nacional UADE de Pintura, Petrobras, entre otras instituciones y certámenes.

En Fundación Andreani, Av. Don Pedro de Mendoza 1973. Gratis.

Hombre flecha En el marco de la conmemoración del veinte aniversario del Museo, Malba presenta una exposición antológica dedicada al artista uruguayo Rafael Barradas (Montevideo, 1890-1929), un pionero de la vanguardia internacional. Organizada en colaboración con la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la exhibición reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), junto a una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. La muestra abarca uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, durante su estadía en Barcelona y Madrid. A lo largo de estos años, Barradas presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo, en el que el artista descompone las escenas geométricamente para plasmar el dinamismo de la ciudad moderna, siguiendo las direcciones del cubismo y del futurismo.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $400.

JUEVES 21

CINE

Cine maldito La expresión fue acuñada por Jean Cocteau y sus amigos en un cineclub que llamaron “Objectif 49”. De allí surgió el Festival del Film Maldito, que tuvo lugar en Biarritz en 1949 presentó obras que habían sido poco o mal apreciadas en su momento y por lo tanto habían quedado olvidadas. En la actualidad, la digitalización de los materiales diluye los efectos de aquella maldición. Todos los países disponen de la inmensa mayoría de sus acervos cinematográficos. La solitaria excepción es Argentina, que no tiene una Cinemateca Nacional. Este ciclo curado por Fernando Martín Peña recorre algunas de esas maldiciones. Hoy, junto a la proyección gratuita de El prado de Bezhin, de Sergei Eisenstein, Peña presentará la edición de un libro que lleva el mismo título del ciclo.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

La casa de los conejos Con tan sólo ocho años, Laura está acostumbrada a usar nombres falsos y a cambiar de casa. Sabe que para sobrevivir es necesario no decir nada, ni siquiera a sus abuelos. Sus padres esconden las armas en el techo de cada casa en la que viven. Pero cuando el padre cae preso, la madre se tiñe los pelos de rojo brillante y junto con Laura se instalan en la casa de los conejos, dónde viven Diana, embarazada de tres meses, y su marido Cacho, economista de traje y corbata que trabaja en Buenos Aires. Allí funcionará la nueva imprenta del Evita Montonera, un escondite cuyo único acceso es una puerta de cincuenta centímetros que se abre con un dispositivo especial. Sin poder ir a la escuela, y en medio de un mundo lleno de silencios, Laura piensa que esta casa es en realidad una trampa. Una película de Valeria Selinger basada en el libro de Laura Alcoba. Estrena hoy.

A las 18.30 y 20.30, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $80.

MÚSICA

Diego Schissi Quinteto Durante todos los jueves de octubre, Diego Schissi Quinteto regresa a los escenarios para reencontrarse con su público después de más de un año y medio sin conciertos presenciales. La agrupación ofrecerá un recorrido por diferentes obras de Te, su reciente trabajo discográfico inspirado en la canción “Por” de Luis Alberto Spinetta, a las que se sumarán algunos de los temas que fueron parte de sus discos anteriores. Habrá además un adelanto de su nuevo material: las versiones que el quinteto ha realizado de diversas músicas de Astor Piazzolla. El grupo está conformado por Diego Schissi (piano y composición), Santiago Segret (bandoneón), Guillermo Rubino (violín), Ismael Grossman (guitarra) y Juan Pablo Navarro (contrabajo).

A las 21.30, en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Entrada: $1000.

TEATRO

Un papel en el viento En un ambiente cerrado, que no es una celda, con solo una pequeña claraboya en lo alto, transcurre Un papel en el viento, de Pacho O'Donnell. Allí habitan cuatro personajes, Bill, Mónica, Diego y René, no se sabe desde cuándo, no se sabe por qué razón. A medida que avanza la historia, con un curioso humor, se irán descubriendo sus miedos, sus frustraciones y sus deseos. Atravesados por la memoria en virulenta contradicción entre lo que realmente fueron y lo que soñaron ser. Un inesperado acontecimiento los enfrenta al dilema universal, que a todas y todos nos atraviesa, de elegir entre una libertad amenazante e imprevisible o un infierno desquiciante pero previsible. Dirección: Daniel Marcove. Elenco: Nicolás Amato García, Juan Manuel Correa, Pablo Flores Maini, Julieta Pérez y Emma Serna.

A las 20, en Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $800.

VIERNES 22

MÚSICA

Axelotl El nuevo álbum de Axel Krygier está plagado de samplers, sintetizadores analógicos, programaciones y voces alteradas que dan como resultado una sonoridad que lo distingue. Es el sexto álbum de su carrera solista y fue editado una vez más por Los Años Luz Discos. “El título del disco es una hibridación de mi nombre con el axolotl mexicano, al que conocí en mi adolescencia gracias al cuento de Julio Cortázar. Es algo así como una metamorfosis anfibia de mí mismo”, confiesa Krygier, quien trabajó junto al productor Emilio Haro para buscar una mayor claridad y profundidad en el sonido del álbum. Hoy presentará el disco en vivo junto a Diego Arcaute en batería y pads y Juan Ravioli en bajo y coros.

A las 20 y 22, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $800.

Isla Mujeres+Los Besos Isla Mujeres es una banda de indie pop formada en el año 2014 en La Plata. Su sonido se ubica en el vasto universo de la canción pop, con toques de electrónica, pero su sello definitivo es el juego de polifonías vocales ya que todas sus integrantes cantan alternadamente sus temas. Su último disco, Secreto, fue elegido entre los discos del 2020 por publicaciones como la Rolling Stone, Rockdelux, Indie Hoy, entre otros. Se presentan junto a Los Besos, banda integrada por Paula Trama, Fede Fragalá, Sebastián Rey, Victor Rallis, Ariel Chisleanschi, Pablo Berardi y Dante Frágola; quienes desde su formación en 2011 editaron cinco álbumes de estudio.

A las 20, en el Teatro Ópera La Plata, Calle 58 770. Entrada: desde $1000.

Don Olimpio Regresan a los escenarios para encontrarse nuevamente con su público después de más de un año y medio sin conciertos presenciales. El repertorio incluirá diversas composiciones de autores contemporáneos (las cuales serán parte de su próximo material discográfico), a las que se sumarán algunas de las músicas de Dueño no tengo (2017) y Mi fortuna (2019), los dos discos que el grupo lleva editados. Don Olimpio es un ensamble folclórico integrado por Nadia Larcher en voz, Juan Pablo Di Leone en flautas, Federico Randazzo en clarinete, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Amerise en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión, Milagros Caliva en bandoneón y Andrés Pilar en piano, arreglos y dirección.

A las 20.30, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $1000.

Enrique Peña Quinteto Tras haber editado su disco debut Crónica de un recuerdo y a punto de lanzar su segundo trabajo discográfico, Intersticios, el guitarrista Enrique Peña presenta un nuevo proyecto junto a Juan Torres en saxo tenor, Inti Sabev en clarinete bajo y soprano, Juan Bayón en contrabajo y Bruno Varela en batería. El repertorio incluye composiciones nuevas escritas especialmente para este formato y algunos standards con arreglos propios.

A las 20, en C.C. Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $400.

SÁBADO 23

TEATRO

El amo del mundo Una compañía teatral está a punto de estrenar El amo del mundo de Alfonsina Storni. Gabriel, el director, y Mara, la actriz protagónica, son pareja hace quince años. La pieza muestra a Márgara, una mujer soltera en la Buenos Aires de 1930 y su relación con Claudio, un hombre que busca la pureza en la mujer por sobre todas las cosas. Mientras el ensayo general se desarrolla de manera accidentada; el vínculo de Gabriel y Mara se transforma bajo el influjo de las palabras de Alfonsina. Pieza basada en la obra de Alfonsina Storni, con dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. El elenco está integrado por Paula Ransenberg, Lautaro Delgado Tymruk, Fiamma Carranza Macchi, Rosario Varela, Adriana Ferrer, David Subí, Franco Quercia.

A las 20, en el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: desde $600.

Tibio Argentina, 1979. Joaquín Rodríguez Janssen da clases de literatura española en un colegio secundario. A partir de la lectura de ciertos textos de Unamuno, discute con un alumno llamado Sánchez. El altercado lo lleva a cuestionarse su rol docente y activa el control de las autoridades escolares. Se desata en el profesor un debate íntimo sobre el vínculo de la literatura con la realidad. Y de pronto la misteriosa ausencia de Sánchez, lo lleva definitivamente a la disyuntiva entre comprometerse o callar, un trance que terminará por emparentarlo con la situación del propio Unamuno durante la Guerra Civil española. Tibio narra así el dilema de la docencia en un contexto oscuro: la encrucijada entre omitir y recordar, entre el silencio o la vida. Escrita y dirigida por Mariano Saba, con la actuación de Horacio Roca.

A las 19, en Moscú Teatro, Ramírez de Velasco 535. Entrada: $800.

MÚSICA

Festival Playa Luego de su debut el verano pasado, se presenta la segunda edición de este festival platense que se desarrolla en la costa de Punta Lara. Con el Río de La Plata como telón de fondo, Festival Playa se realizará nuevamente en la Sede Náutica del Club Universitario en Punta Lara, con una propuesta que incluye música, gastronomía, naturaleza y un espacio de encuentro para las juventudes. La programación incluye presentaciones de Sergio Pángaro, NormA, Vürkina, B-Sides y Amor Elefante.

A partir de las 17, Sede Náutica del Club Universitario en Punta Lara, e/84 y 86, Av. Almte. Brown, Provincia de Buenos Aires. Entrada: $1500.

Alejandro Bettinotti El compositor y pianista presenta su nuevo disco, Traigo noticias. Dueño de una poética popular y urbana, Bettinotti corona treinta años de carrera con la edición de este nuevo álbum –el quinceavo de su discografía– íntegramente grabado y compuesto durante el aislamiento del año 2020. Traigo noticiasreúne once temas propios que hacen referencia a distintos universos de la existencia humana: el inconsciente, los laberintos, la infancia, entre muchos otros. Más alejado de la fusión tanguera, el álbum recupera su costado más eléctrico y rockero, muy marcado en los comienzos de la carrera del artista. Se presenta junto a Javier Crego (percusión), Ezequiel Spika (guitarra eléctrica, acústica y coros), Juan Manuel Mazal (batería), Guido Glimberti (bajo) y Mar Itkin (coros).

A las 21, en el Teatro del Globo, Marcelo T. De Alvear 1155. Entrada: $500.

