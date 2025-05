Unión. No se acabó el semestre para Central con la eliminación anoche en cuartos de final del torneo Apertura. Porque el club tiene agendado para el domingo 8 de junio su partido de 16avos de final de Copa Argentina ante Unión. La dirigencia canaya confirmó el partido días atrás ante la ilusión de llegar a la final del torneo Apertura, agendada para fin de mes en Santiago del Estero. Por eso la caída ante Huracán dejará al plantel entrenando dos semanas más en Arroyo Seco para luego iniciar solo una semana de vacaciones dado que en la segunda semana de julio dará inicio el torneo Clausura. El partido con Unión por Copa Argentina solo tiene confirmado el día, resta definir por parte de la organización sede y el horario. El estadio de San Nicolás es el que tiene más chances de ser elegido.

Record. Anoche Central jugó con casi 50 mil personas en el estadio. El partido con Huracán se jugó con entradas agotadas, algo que no había ocurrido desde que se inauguraron el año pasado las obras que ampliaron la capacidad del estadio. Porque si bien en el partido con Estudiantes, por octavos de final, la cancha también estuvo colmada en aquel partido quedó un remante de entradas sin vender. Pero como eran muy pocas no se ofrecieron a la venta para el hincha que no es socio del club.