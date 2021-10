Silvina Fullana, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de Catamarca, confirmó la presentación de la denuncia penal contra la diputada de Juntos por el Cambio, Juana Fernández por “infundir temor en la sociedad”. La legisladora afirmó el lunes que había variante Delta de covid-19 en la provincia y que el gobierno negaba y ocultaba información.



La abogada explicó que la decisión de denunciar penalmente a Fernández fue porque “sus manifestaciones vertidas en una radio local, luego reproducidas por todos los medios digitales y gráficos, son falsas. El objetivo principal es que la diputada presente las pruebas que acredite lo que ella manifiesta, si es que las tiene”.

“Sus manifestaciones generaron temor, zozobra en la sociedad. Estamos hablando de una sociedad que viene afectada por una pandemia ya hace más de un año, donde estamos de a poco intentado volver a la normalidad, con la reapertura de actividades y comercios y estas manifestaciones ponen a la gente en una situación de incertidumbre, de no saber qué creer”, dijo la funcionaria.

En tanto, resaltó que el Ministerio de Salud necesita que aclare la situación y que la justicia actúe. “No podemos permitir que se siga desinformando a la sociedad sobre todo viniendo esta falsedad de una legisladora, porque las manifestaciones de ella tienen una connotación distinta, una llegada diferente a la gente”, aclaró.

La denuncia se radicó en el marco del artículo 211 del Código Penal, que establece castigo para aquellos que infundan temor en la sociedad. “Consideramos que la divulgación de información falsa genera este estado de incertidumbre y de miedo y eso es un delito penado”, dijo Fullana.

En cuanto a los fueros que tiene Fernández como legisladora provincial, la abogada dijo: “En la sesión del miércoles en diputados, ella manifestó que se despojaba de los fueros, pero no es algo que ella pueda hacer libremente, sino que los tiene por el cargo que ostenta, no es algo de lo que ella pueda disponer o no. Sin embargo, me parecería un acto de buena fe que fuera a la fiscalía interviniente y presente las prueba que ella tiene en su poder”, concluyó.

Sesión

Durante la sesión que mantuvo la Cámara de Diputados el miércoles, el acto cometido por Fernández fue materia de debate y de repudio por parte del oficialismo. La legisladora habló y justificó sus dichos aduciendo que se había “confundido” de variante de covid y que en vez de decir Gamma, dijo Delta.

No obstante, y pese a esta “equivocación” que dijo tener, insistió en que el gobierno ocultaba información, ya que el mismo lunes por la tarde, día en que se comunican los resultados de la semana epidemiológica, el Ministerio de Salud publicó que se habían confirmado casos de la variante de Manaos (Gamma), del Reino Unido (Alpha), Andina (Lambda) y Mu.

