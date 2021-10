Manhunt II: The Nightstalker (estreno por Acorn TV el próximo jueves) debería incluirse en el estante reservado para el policial Made in UK. Esa clase de entregas que tienen como horma reconocible a Prime Suspect, con una economía de recursos como Biblia, donde el interés por lo cotidiano le gana al morbo y la figura del detective es la de alguien que hace su trabajo porque así son las cosas. El punto es que los casos aquí trabajados estuvieron en la portada de los tabloides y su protagonista aún vive. Toda la empresa, entonces, detenta una capa aún más áspera que lo habitual. Y no solo eso, el propio ex detective Colin Sutton es uno de los creadores de la saga compuesta de cuatro episodios. “Tratamos de hacer el programa más genuino que pudimos”, sintetiza su productor, Ed Whitmore.

Esta temporada sigue la investigación de un notorio ladrón y violador que atacó a ancianas durante casi dos décadas en el sur de Londres. Lo primero que le llama la atención al DCI (interpretado por Martin Clunes) es el control, la planificación y meticulosidad del criminal. Lo segundo, el enfoque equivocado que estaba llevando adelante la unidad especializada para dar con el sujeto. Manhunt, entonces, puede ser vista como un procedural cuya “filosofía”, en palabra de sus implicados, es contar el relato “de una manera muy detallada y auténtica”. “Aplicamos este patrón a la primera temporada y la mantuvimos ahora. Hay muchísimos dramas criminales en la televisión centrados en la personalidad del detective que suelen ser muy gráficos y violentos. Este no es el caso. Hacerlo así es más excitante y convincente que un acercamiento totalmente ficticio”, planteó su showrunner en una conferencia de la que participó Página/12 y contó con la presencia de su protagonista y el propio Colin Sutton.

La construcción del verosímil ascético se evidencia en la desconfianza dentro de la propia fuerza hacia Sutton. Como viene de atrapar a un asesino serial (el caso de la primera temporada), los demás policías lo tratan con recelo. “Nos va a dar el beneficio de su sabiduría”, suelta uno de sus colegas. Además de lo creíble, parte del encanto de Manhunt radica en la interpretación de Clunes con un personaje deliberadamente mundano. Posee una pizca de garbo, aunque no descoloca con el genio de Sherlock, tampoco ahonda en lo metafísico como en True Detective, ni carga con un peso existencial propia del nordic noir. Es un hombre común haciendo un trabajo descomunal. “Me fascinó el papel y me involucré mucho en la noción de la policía y su sistema de rangos. Me gusta que el retrato no esté en los detalles más crudos de los crímenes, sino las soluciones y quienes lo hacen posible. Creo que este caso es, en cierto modo, más dramático que el de la primera temporada”, asegura el actor.

-¿Cuán distinto es interpretar a un personaje histórico de uno real que además participa del proyecto?

Martin Clunes: - Ayuda bastante. Fue muy interesante tratar con él para poder dar con el hombre detrás de las acciones. Lo tenía como target y allí estaba. El personaje es mi idea de él.

-Más allá de lo auténtico del retrato, ¿con qué detective ficcional se siente afín?

Colin Sutton: - Me gustan los detectives en los que además de su trabajo se nota su humanidad. Elegiría a Gene Hunt de Life on Mars y al Inspector Morse.

Ed Whitmore: - Hay un elemento de Columbo, en el sentido que Colin, tal como interpreta a Martin, consciente o inconscientemente invita a que la gente lo subestime. Así que cuando entra a la escena toma nota de cada detalle aunque no lo parezca. Es un eco vago pero notorio.

C.S.:- Está bien, me gusta eso.

- Las dos temporadas tuvieron continuidad temporal. ¿Hay chance de una tercera temporada? ¿cómo sería el enfoque dado que “The Night Stalker” fue el último caso de Colin antes de jubilarse?

E. W -Definitivamente hay una chance. Estamos buceando la idea. El ADN de Manhunt es involucrar a la audiencia en una investigación con la máxima autenticidad y eso se podría aplicar a casos más cortos, episódicos, quizás. Incluso me han sugerido hacer casos ficcionales. Para mí eso sería lo menos interesante. Creo que cuando las personas saben que aconteció de verdad lo miran con otros ojos. Podemos explorar cualquier vía siempre y cuando parta de algo real.

- ¿Cómo hicieron para balancear la realidad de los casos policiales con el ritmo y de un thriller de esta clase?

E.W.: - En un inicio desconocíamos cuál iba a ser el tono de Manhunt. Queríamos evitar los ganchos histéricos y el melodrama porque las historias eran bien conocidas. Eso fue interesante. Hicimos un registro más bajo, pero causó más impacto porque la gente sabía que había sido real. Por ejemplo, en la primera temporada mostramos como se obtuvo ADN de una bolsa de naranjas casi por accidente. No es algo que tenga impacto pe sé, no es un cadáver, ni nada de eso. Confiamos en la naturaleza de que era una historia verídica y más profunda. La gente estaba obligada a lo menos. Y el hecho es que lo adoraron.





Programados

* ¿Adicción a psicofármacos? ¿Laboratorios ladinos? ¿Michael Keaton como un héroe que remite a James Stewart? Todo eso se verá en Dopesick, la miniserie que llegará a Star + el 12 de noviembre. La producción, inspirada en un libro de Beth Macy, explora el negocio de opioides legales en los Estados Unidos. La realización fue dirigida por el reconocido Barry Levinson (Mentiras que matan y Rain Man).

* El próximo 29 de octubre, Amazon Prime Video estrenará Fairfax. Una serie de animación para adultos que tiene como protagonistas a cuatro amigos de secundaria que dedican su vida a la ropa deportiva y ser influyentes en redes sociales. La entrega debe su nombre a la avenida de Los Ángeles dominada por la cultura hypebeast que satiriza la animación. Una comarca obsesionada por la indumentaria de lujo y hasta donde las palomas se preocupan por ser cool.

* Apple TV+ anunció la realización de Shrinking, una comedia de diez episodios que estará protagonizada por Jason Segel. El actor de How I Met Your Mother también será uno de los guionistas y productores de la entrega junto a los creadores de Ted Lasso. La historia tiene como foco un terapeuta que trata sin filtro a sus pacientes.

El personaje

Karl Muller de Succesion (David Rasche). Miembros de la mesa chica de de Waystar Royco. Promovido como jefe financiero, despedido y vuelto a ascender, según los humores de Logan Roy. El actor de Martillo Hammer aquí no le habla a su Magnum 44 pero por algún motivo extraño confían en él. ¿Sabrá exactamente lo que hace?