Luis Urbanc, obispo de la diócesis de Catamarca, emitió un comunicado por el Día de la Madre cargado de desinformación y odio. Criticó la resolución 322 del Ministerio de Educación que propuso en septiembre 19 pautas para la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral, y dijo que le parece "triste que las nuevas generaciones sean deformadas en nuestros centros educativos”.

En el escrito, que se publicó en las redes sociales del Obispado, Urbanc manifiesta: “A mí me causa mucho dolor y preocupación que en mi querida Catamarca, el Ministerio de Educación, haya expedido la resolución n° 322, con fecha 21/9/2021, donde se reglamenta la ‘educación sexual integral’ en todas las escuelas de la provincia, y que desvirtúa este día, diciendo en el punto 4, n° 16: Los festejos puntuales por el Día de la Madre y Día del Padre, deben ser reemplazados por la Semana de ‘Las Familias’, respetando lo establecido en la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario y la posterior regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, la cual amplía el paradigma del concepto de familia, generando nuevos horizontes de derechos y responsabilidades para el sector educativo”.

Y agrega: “Qué triste que las nuevas generaciones sean deformadas en nuestros centros educativos en la forja de sus afectos hacia esas personas que les dieron la existencia y que se esfuerzan por cuidarlas. ¡Qué triste homenaje a nuestro querido Beato Mamerto Esquiú, a pocos días de su beatificación!”, concluye sobre el tema para luego decir: “También en este Día de la Madre podemos pensar en otras dos Madres. Una es la Virgen María, Nuestra Morena del Valle, nuestra Madre celestial. La otra es la Iglesia. Por tanto, hemos de sentirnos hijos de Ella, sufrir cuando sufre y alegrarnos con sus alegrías. No resulta fácil “visitar a la Mamá Iglesia”, porque no tiene un domicilio fijo”.

Esta no es la primera vez que el Obispo critica la Educación Sexual Integral. En 2018 acompañó las marchas de las organizaciones anti-derechos “Con Mis hijos no te Metas”, quienes se oponían a la adhesión a provincial de la norma nacional que finalmente pudo sancionarse ese mismo año en Catamarca.

Contexto

Los dichos de Urbanc estuvieron relacionados al debate que se generó sobre la resolución del Ministerio de Educación durante la jornada institucional educativa que se llevó a cabo el jueves y viernes pasado.

Los días 14 y 15 de octubre, los 16 colegios confesionales de toda la provincia realizaron jornadas a las que denominaron “15 años con la Ley”. El objetivo fue conocer cómo implementar las 19 pautas en la vida Institucional según la resolución Nº322. Las actividades fueron solicitadas por el responsable del Colegio Padre Ramón de la Quintana, Rubén Martí, al director de programas educativos del Ministerio de Educación, Luciano Guillou, y luego se hicieron extensivas a las demás instituciones.

“Desde que se aprobó la resolución, empezamos a socializarla para ver cómo ayudar los colegios a readecuar las escuelas de acuerdo a las pautas. Son guías que surgen de las leyes, y como ya no sabemos de qué manera podemos lograr que se implemente fehacientemente la ESI, salió la 322. El gestor de estas jornadas fue Martí, quien solicitó la presencia del equipo técnico. Después lo comentó y los 16 colegios se interesaron”, contó a Catamarca/12 la referente de ESI en la provincia, Alejandra Carrizo.

“Este punto al que se refiere Urbanc, es el que más debate generó porque entendían que queríamos sacar el Día. Pero la intención no es esa; es más, como corresponde el Ministerio de Educación mandó el saludo por Día de las Madres. A lo que apunta la pauta 16 es a que se hable de familias, no específicamente de mamá o papá. En los comunicados, los directivos aún se dirijen así y existen otras realidades, con abuelas, tíos. El debate fue arduo, y los sacerdotes son los que no estaban de acuerdo porque creo que no entendieron”, dijo.

El documento de Educación está planteado desde el paradigma de derechos y específicamente centrado en la Ley provincial 5.552 de adhesión a la Ley Nacional 26.150 de ESI. También se basa en las resoluciones del Consejo Federal de Educación que establecieron en 2018, y entre otras cosas, los 5 ejes obligatorios y transversales de Educación Sexual.



Respuestas

Los dichos del Obispo tuvieron respuestas por parte de las diputadas Adriana Díaz, quien fue la impulsora de la adhesión a la ESI en Catamarca y de Cecilia Guerrero, presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia.

En sus redes, Díaz señaló: “Es increíble tener que seguir escuchando a estos sectores que se oponen a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y deforman los discursos. La Educación Sexual Integral es un DERECHO. La resolución que cita propone celebrar la semana de la familia en lugar del Día del Padre o de la Madre, sencillamente porque no todos los chicxs tienen un papá o una mamá heteronormado y son criados por abuelas, abuelos, tíos, o tienen padres ausentes y también porque existen niños criados por matrimonios igualitarios”.

Además, aclaró: “En Catamarca el 46% de los hogares son monoparentales. Detrás de este tipo de discursos, se discrimina a los niños, niñas y adolescentes que provienen de familias diversas o ensambladas. Los niñxs sufren y algunos se suicidan por esta causa. ESI es Ley, el Matrimonio Igualitario es Ley, Identidad de Género es Ley. Obedeced señores en pos de una verdadera libertad y Paz”, concluyó citando al beato Esquiú.

Por su parte, Guerrero dijo: “Lamentamos la manifiesta incomprensión e irrespeto por parte de un alto dignatario eclesiástico, respecto a las nuevas formas de familia que se dan en la sociedad y que están reconocidas jurídicamente, en su existencia y en sus derechos, por la legislación argentina. Más grave aún es el desconocimiento hacia el derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a recibir ESI en las escuelas, y al deber inalienable del Estado de garantizarle a las infancias el acceso irrestricto a ese derecho. En el fondo, se avisora un menosprecio al derecho humano de todas las personas a ser, a sentir, y a vivir de acuerdo a sus propias creencias y proyectos de vida”, expresó la presidenta de la Cámara de Diputados.

