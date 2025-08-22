En el tiempo de espera de un rodaje María Merlino supo por su colega Luis Longhi de la existencia y la historia de Estrellita del Regil, una admiradora de Carlos Gardel que logró ser extra en sus películas y protagonizó más de una leyenda. A ella está dedicado el cuarto unipersonal que encara Merlino, La viva voz, con dramaturgia de Fabián Díaz y Andrés Gallina y dirección del reconocido diseñador Pablo Ramírez, quien debuta en el rol a pedido de la intérprete. "Me encantan los personajes que están en el borde y no con el cenital en la cabeza. Ella está a la sombra de Gardel. Me identifico más con los perdedores que con los ganadores", dice Merlino a Página/12 antes del estreno en el Teatro Nacional Cervantes este sábado.

Estrellita del Regil fue una joven hispanoestadounidense que trabajó como extra en el film Tango Bar. Su rostro aparece fugazmente en una escena detrás del cantor, pero con el tiempo su figura quedó envuelta en una serie de relatos que combinan devoción, tragedia y mito. Tras la muerte del Zorzal Criollo, ella se volvió noticia por intentar quitarse la vida en el Middletowne Hotel, la última residencia del cantor en Nueva York, y luego aseguró haber estado casada por civil en secreto con él, aunque no hay documentos que lo prueben. También dijo que lo esperaba al regreso de su trágica gira para casarse por Iglesia.

Fue una leyenda "simpática" alrededor de Tango Bar la que despertó el interés y la curiosidad de Merlino por el personaje. "Hay una escena en la que Gardel canta en un barco 'Lejana tierra mía'. En una de las estrofas dice 'dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas'. Ella está atrás de él; se ve en el fotograma. Ella lo amaba, lo admiraba un montón, no paró hasta ser extra de sus películas. Cuando escuchó que él dice 'estrellita mía' se desmayó dos veces, tuvieron que cortar el rodaje por eso", describe Merlino. Con este disparador, contactó a los autores para sumarlos al proyecto, una idea que la acompaña hace seis años. "Logramos tener un texto precioso, hermoso, poético", asegura. Luego convocó a Ramírez para la dirección.

La sinopsis refleja una mixtura de realidad y ficción: "Estrellita del Regil y Carlos Gardel se conocieron durante el rodaje de Tango Bar. Al apagarse las cámaras, se besaron por primera vez. Ahora estamos en la noche del domingo 23 de junio de 1935. Estrellita y Gardel están juntos en la habitación más cara del hotel más exclusivo de Bogotá. Es una larga noche gótica, vampírica, y no saben que horas después un avión va a estallar y se llevará al Zorzal para siempre. Mientras la ciudad se convierte en una película de cine catástrofe, Estrellita vaga perdida por calles, bares, campanarios, rutas. Y, con un murciélago como única compañía, va a transformar el duelo en aventura". La puesta, anticipa Merlino, combina "el mundo del gótico con el del tango".

María Merlino en La viva voz. Foto: gentileza Gustavo Gorrini

La viva voz cuenta con el diseño sonoro y composición musical de Guillermina Etkin, procesamiento sonoro con inteligencia artificial de Franco Antonelli, asesoramiento y entrenamiento vocal de Mariano Pattin, diseño de iluminación de Gonzalo Córdova, colaboración artística de Sonia Riobo, diseño de vestuario, escenografía y video de Ramírez. Merlino destaca el trabajo con la voz que hizo para este espectáculo. "Trabajo este aspecto hace años, además doy clases de entrenamiento vocal. Me interesa muchísimo. Yo tengo una voz de soprano, aguda, y para Estrellita trabajamos todo lo contrario. Es algo muy rico lo que pudimos lograr, diferente a lo que estoy acostumbrada", expresa la actriz, que ya ha presentado los unipersonales Nada del amor me produce envidia, Qué me has hecho vida mía y ¿Cómo vuelvo?

-¿Por qué decidiste convocar a Ramírez para la dirección?

-Es algo bastante novedoso porque Pablo nunca dirigió teatro. Yo había trabajado con él en varias oportunidades y lo último que hicimos fue la presentación de un libro sobre Eva (Evita frente al espejo. Moda, estilo y política en Eva Perón, Ampersand). Me pidió que cerrara un pequeño desfile en homenaje al libro y a Eva Perón en el CCK, y ahí canté "La descamisada". Hizo toda esa puesta con muy pocos recursos, algo precioso con las luces... Y yo dije, "es un artista", no es solo un diseñador talentosísimo y ya reconocido, es mucho más, y se me ocurrió que podía dirigir teatro. Cuando se lo propuse lo tomó bastante natural, no le sorprendió tanto; sabía que en algún momento iba a pasar, no le pareció tan sorprendente ni descabellado. Le conté la historia, le encantó y empezamos a trabajar. Estoy maravillada con él. Mucha gente estaba asustada, me preguntaba "¿estás segura?", "¿qué vas a hacer con la dirección actoral?". Y yo confié muchísimo, 100 por ciento en él, que está en todos los detalles. Tiene una capacidad de trabajo enorme y a la vez un optimismo, una alegría y entusiasmo... Algo que agradezco con una amorosidad enorme. Estoy fascinada con él; creo que también él conmigo. Fueron muy intensos estos dos meses de ensayo oficial.

-¿Qué te conmovió de la historia de Estrellita?

-Me encantan los personajes que están en el borde y no con el cenital en la cabeza, los que no son protagónicos. Este es un personaje que está a la sombra de Gardel, casi que no es ni reconocido. Se pueden encontrar cosas de ella, pero muy pocas. A partir de lo poco que encontramos con Andrés y con Fabián, empezamos a crearla, y eso es lo que me interesa a mí: una persona que admira a alguien, logra ser su extra, tienen una situación amorosa, hay un primer beso en esa película y yo quiero creer que Le Pera escribió la estrofa de "Dime estrellita" por ella. Esta película se filmó en Estados Unidos. Le Pera y Gardel buscaban extras y actores latinos, y ella era española, nació en Bilbao. Quiero creer que esa estrofa se la dedicaron a ella. Eso me conmueve y fue ese el disparador. Ahora leo el texto y me conmueve, porque Andrés y Fabián lo escribieron de una manera hermosa, poética. Además logramos algo: que no quede Estrellita a la sombra de Gardel; que lo traspase. En definitiva, la obra se trata de la vocación y de encontrar la propia voz.

-Eso es curioso: es un unipersonal. Gardel no está siquiera representado por un actor.



-No sé si a los amantes de Gardel les va a gustar (risas). La historia es claramente sobre Estrellita. El foco está puesto en ella, que en la vida real no lo estuvo porque estaba totalmente a la sombra de él.

-¿Y por qué te interesan los personajes del margen?

-Me identifico más. Me parece que todos nos identificamos más con los perdedores que con los ganadores. Hay algo ahí, en no lograr, que tiene muchos más matices, más recovecos y conflictos que en alguien que simplemente logró algo.

-Es tu cuarto unipersonal. ¿Qué te produce este formato?

-Es un entrenamiento enorme que me encanta hacer mechado con obras con más actores. No es que quisiera hacer siempre unipersonales. No es algo que estoy buscando, pero aún así este es el cuarto que hago. Y siempre es un desafío enorme, una hoja en blanco. Los miedos e inseguridades siempre están en el proceso. Aunque uno haya hecho 1000 unipersonales es una hoja en blanco y un abismo. Hay que tener paciencia, temple, y empezar a escribir esa hoja en blanco de nuevo. Eso es hermoso de esta profesión.

*La viva voz se presentará desde este sábado, de jueves a domingo a las 18, en Libertad 815.