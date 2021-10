El torneo ingresa en la recta final, donde se definen qué pelea cada club y Central aún no puede colarse en ninguna discusión. Un equipo de mitad de tabla, con escasos méritos, en general individuales, lo mantienen lejos de la trascendencia y lo hecho ayer en Vicente López fue un claro ejemplo del presente canaya. Era un partido para ganar, si se tiene alguna pretensión. No lo hizo, no lo mereció y no supo encontrar la forma para conseguirlo. No perdió otra vez por el oportunismo de Lucas Gamba en el área. Quiza lo ganaba si jugaba más tiempo Emiliano Vecchio. De cualquier forma, un empate ante Platense dejó sensación a frustración y al equipo en posición de la tabla donde no hay nada en juego.

Central fue un equipo perezoso en el inicio. Sin atención por el juego, la pelota no la podía sostener. Estuvo así casi media hora, tiempo en el que Platense fue acumulando confianza hasta animarse a jugar en el área de Central. Ya en los primeros minutos Gastón Avila tuvo problemas para resolver algunas jugadas y en un cierre fallido nació el gol de Platense. Curuchet recibió en el área la pelota que no logró cruzar Avila, de espaldas a Tissera lo habilitó con pase hacia atrás y el goleador local superó Broun con remate cruzado.

Recién con el gol local, Central se dispuso a jugar en campo rival. Con Ojeda más adelantado, Infantino dejó a Zabala frente al arco y el volante remató desviado. Almada exigió el arquero con un fuerte cabezazo y luego llegó el empate. Ruben armó la jugada, Gamba le dio continuidad, Ojeda falló en una definición de volea y el propio Gamba se adelantó a todos para tomar la pelota que quedó en el área chica y definió a la carrera.

Central demostró que su disposición al ataque le podía dar réditos. Pero sus problemas con la pelota no se resolvieron en el segundo tiempo. A su ingreso, Vecchio le dio al equipo generación de juego con su capacidad de jugar a los pases. Por entonces Platense ya no tenía dominio de la pelota y desnudó su falta de determinación para jugar aún en Primera. Se cansó Gamba y los otros ingresos, como Luciano Ferreyra y Lo Celso, no tuvieron injerencia.

Recién en los minutos finales aparecieron las ganas de ganar en el canaya. Sin tiempo, se apuró por jugar y los ataques fueron desordenados, aunque Broun ya no tuvo más trabajo. Ojeda resolvió la marca en el medio y hasta se sumana al armado ofensivo, Vecchio buscó a Ruben cada vez que tuvo la pelota pero el gol lo tuvo Martínez Dupuy, en el área chica, en jugada confusa que mostró al arquero calamar más rápido que el delantero canaya.

El empate a Central no lo saca de su lugar de intrascendencia. Y los partidos para reaccionar cada vez son menos.

1 Platense

Ojeda

Schott

Iribarren

Recalde

Infante

Lamberti

Gómez

Curuchet

Bertolo

Mansilla

Tissera

DT: Claudio Sponton.

1 Central

Broun

Torrent

Almada

Avila

Blanco

Desábato

Ojeda

Zabala

Infantino

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 18m Tissera (P) y 29m Gamba (C).

Cambios: ST: 15m Vecchio por Zabala y Luciano Ferreyra por Desábato (C), 18m Gerzel por Mansilla, Russo por Curuchet y Baldassarra por Bertolo (P), 32m Martínez Dupuy por Infantino y Lo Celso por Gamba 33m (C), Lomónaco por Recalde (P) y 40m Sandoval por Tissera (P).

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Platense