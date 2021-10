Los golpes que recibió el último viernes un adolescente de 17 años a la salida de la Escuela Integral de Fisherton terminó convirtiéndose en un escándalo político que escaló ayer hasta el propio intendente Pablo Javkin. Es que el autor de la paliza es hijo de la concejala Ana Laura Martínez ( Juntos por el Cambio) y, según los testigos, quien la instigó fue su esposo y padre del chico. En el marco de las repercusiones que tuvo el hecho, la edila hizo un descargo público a través de un video que posteó en sus redes sociales, en el cual responsabiliza directamente al intendente por las dimensiones que cobró la difusión del episodio, ya que la madre del adolescente agredido es candidata por el Frente Progresista en Granadero Baigorria. Javkin no se quedó callado y acusó a Martínez de cruzar un límite. "Hay miserias en las que no debe caerse jamás", tuiteó el rosarino.

Ayer la madre del menor agredido hizo público el hecho. “A la salida del Colegio mi hijo estaba con un grupo de amigos, un compañero de Agustín, hijo de Vanina Procopio, se va en un remisse, evitando el encontronazo al parecer, cuando el padre del nene, este señor (Fabián) Ruffa le dice a su hijo 'cagálo a trompadas a ese flaco' y el chico le comienza a pegar a mi hijo. Mi hijo estaba de espaldas, no tenía nada que ver, el chico hace una toma de rugby, un tackle creo que es y lo tira al piso, lo empieza a golpear alentado por el papá. En un momento le dice 'rematale la cabeza', y es entonces cuando mi hijo pone la mano para evitar el golpe, por eso le quiebra un dedo de la mano”, relató Gabriela Giménez, la mamá de Agustín, el chico agredido por el hijo de la concejala Anita Martínez.

La mujer también lamentó el giro político que tomó el caso. "A mí por violencia me mataron a mi hermano, hasta aquí, son hechos, no hay nada político, lo lamentable de Anita Martínez es que ella mete lo político, lo vincula a mi candidatura en Granadero Baigorria por el Frente Progresista, y se mete con las infancias, habla de proteger a los menores, todo lo contrario de lo que hizo el padre de su hijo”.

En ese sentido, Giménez destacó: “Anita lo que no dice es que su hijo está suspendido en el colegio y la escuela ahora tiene que tomar medidas, la supervisora del Ministerio de Educación trabaja en el caso. Las denuncias correspondientes están hechas, ahora esperamos la resolución de la justicia”.

Para que no queden dudas la propia madre del chico agredido fue categórica. "Ante las declaraciones del abogado y de Ana Laura Martínez, concejala de Rosario y candidata a renovar su banca, ofrezco mi renuncia a mi candidatura de concejala por la ciudad de Granadero Baigorria a los efectos de que no quede ninguna duda", dijo Giménez, a través de un comunicado. Y agregó: "La vida de mi hijo vale mucho más que cualquier cargo o acción política. Es por eso que invito a la concejala a imitar mi actitud y no transformar este lamentable y delictivo hecho en un accionar político".

Por su parte la edila de Juntos por el Cambio hizo su descargo público a través de un video en redes sociales. "Mi hijo tuvo un altercado con un compañero de cuarto año en su escuela a la cual le agradezco la contención, el amor y la charla, cómo se están ocupando como institución y los valores que seguimos compartiendo con cada uno de los que pertenecen a la dirección", explicó Martínez al inicio de la grabación en un tono forzadamente sereno, con el que acusó de "viralizar el asunto violando la intimidad de los menores, lo que es gravísimo. Se están vulnerando los derechos de los menores, y esto es lo que está haciendo esta señora, que es candidata a concejal en Baigorria del intendente Pablo Javkin". Finalmente, sobre el cierre del video, le achacó al intendente la responsabilidad directa "por la utilización de un incidente que tiene que ver con menores".

La misma red social fue también escenario del descargo del mandatario rosarino que no se hizo esperar: "No somos todos iguales", y se pregunta qué tendría que ver el incidente "con la participación política de las madres". En el mismo hilo, relató que desde que se enteró de lo ocurrido habló no menos de diez veces con la concejala ofreciendo su ayuda para que la situación se resuelva. Y le reprochó: "Anita, te lo digo directo: hay miserias en las que no se debe caer jamás. Construí con vos una relación honesta de años, pero este límite que cruzaste no te lo puedo permitir". En esa linea Javkin insinuó que las acusaciones hechas por Martínez son fruto del accionar de un publicista y abogado inescrupuloso y le señaló que esas acciones sólo redundan en un mayor perjuicio para los dos chicos.

Al final de su descargo, le pidió que reflexione y, sobre todo "que no mienta más" y le adelantó que, al menos de su parte, "el debate continuará por los canales legales que correspondan".