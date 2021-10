La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa lanzó una convocatoria para financiar emprendimientos con perspectiva de género por un total de 100 millones de pesos. Estos recursos provienen del Fondo fiduciario para el desarrollo de capital emprendedor. Se otorgará un Aporte no reembolsable a emprendedores o emprendimientos con perspectiva de género.

Para ello se convoca “a aquellas personas humanas y jurídicas que lleven adelante emprendimientos que promuevan la autonomía económica y la inclusión financiera o la producción de bienes y servicios con potencial de mejorar las condiciones de vida de mujeres y que cuestionen y desnaturalicen los roles y estereotipos de género”.

"Que hoy tengamos la primera línea de financiamiento de proyectos con perspectiva de género se da porque hay una mirada en ese sentido en todas las políticas de Desarrollo Productivo. En este caso, no sólo estamos contemplando mejoras económicas de las mujeres e identidades no binarias, sino que también avanzamos en financiar proyectos que busquen bajar esas brechas y romper con estereotipos. Este es un avance que no podría estar dándose hoy si no hubiéramos trabajado desde el principio de la gestión en una perspectiva de género”, explicó a PáginaI12 Guillermo Merediz, secretario de la Sepyme.

Podrán participar emprendimientos liderados por mujeres, y que realicen acciones que fomentan la disminución de brechas de género y contribuyen a la paridad hacia el futuro, tales como fortalecer entornos laborales igualitarios y promover acciones integrales para garantizar la igualdad y equidad de género.



También deberán impulsar acciones tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades y la prevención y erradicación de la violencia de género; y contribuir a la producción de información sobre desarrollo productivo con perspectiva de género.

Asimismo, podrán formar parte aquellos emprendimientos que desarrollan u ofrecen productos o servicios que de forma manifiesta apuntan a fortalecer la equidad de género y comunican de forma inclusiva, mejoran la calidad de vida de las mujeres o personas de identidad de género no binaria, respetan y valoran las diversidades sexuales y destinan presupuesto específico a la inversión en política de género.

Mariela Balbao, subsecretaria de Emprendedores, indicó que los objetivos de esta convocatoria "tiene que ver con las posibilidades de autonomía económica y de inserción de mujeres en el ámbito productivo y, a su vez, poder financiar y promover soluciones tanto en productos como en servicios que disminuyan las brechas de género, rompan con estereotipos, y permitan soluciones con este abordaje”.

Para agregar que “en el caso de la línea de emprendimientos un requisito es si el proyecto lo único que tiene como perspectiva de género es la conducción del proyecto. Sin embargo, si el proyecto lo que busca es una solución para romper con estereotipos de roles, no tiene por qué ser llevado adelante por mujeres. Depende del perfil del emprendimiento”.

"Para nosotros son sumamente importante estos procesos de construcción colectiva de una sociedad más justa y del diseño de políticas públicas que avancen hacia una sociedad con mayores niveles de equidad de género. Queremos poner a disposición del IRAM los programas que tenemos en el Ministerio para asistir y acompañar a todas las PyMEs para que puedan certificar estas normas de prevención y erradicación de las violencias de género en el ámbito laboral y generar mejores condiciones de trabajo”, concluyó Merediz.